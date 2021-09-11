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مباشر: الولايات المتحدة تحيي الذكرى العشرين لاعتداءات 11 سبتمبر

علم أمريكي وضع قرب اسم الضحية في نصب 11 سبتمبر التذكاري في جراوند زيرو في مدينة نيويورك في 31 أغسطس/آب 2021. © أ ف ب.

تحيي الولايات المتحدة السبت الذكرى العشرين لهجمات 11 أيلول/سبتمبر الدامية، على وقع انسحاب قواتها من أفغانستان فاسحة المجال أمام عودة طالبان للحكم. ويتم تخليد أرواح الضحايا واستذكار الهجمات المروعة في المواقع الثلاثة التي شهدت الهجمات، بعد أن خطف 19 عنصرا من تنظيم القاعدة طائرات ركاب أمريكية، ما أسفر عن مقتل نحو 3 آلاف شخص. تابعوا على فرانس 24 مباشرة مراسم التكريم الوطنية.