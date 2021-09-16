أستراليا تختار التسلح بغواصات نووية أمريكية وتلغي صفقتها الضخمة مع فرنسا

© أ ف ب

يشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر بالفيديو مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. البيت الأبيض في 15 سبتمبر/أيلول 2021.

قررت أستراليا الأربعاء عقد شراكة جديدة مع الولايات المتحدة وبريطانيا لاقتناء غواصات تعمل بالدفع النووي، وإلغاء صفقة ضخمة أبرمتها في 2016 مع فرنسا لشراء غواصات تقليدية، في خطوة اعتبرتها باريس "قرارا مؤسفا". ووصفت وزيرة الجيوش فلورانس بارلي الخطوة "بالخطيرة". وجاء الإلغاء إثر الإعلان عن معاهدة أمنية ثلاثية "أوكوس" خلال قمة للرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسي الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأسترالي سكوت موريسون.

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت فرنسا ليل الأربعاء عن تراجع أستراليا عن صفقة أبرمتها في 2016 مع مجموعة "نافال غروب" الفرنسية للصناعات الدفاعية لشراء غواصات تقليدية.

في المقابل، أبرمت أستراليا شراكة لتوها مع الولايات المتحدة وبريطانيا لاقتناء غواصات تعمل بالدفع النووي، في خطوة اعتبرتها باريس "قرارا مؤسفا".

"إقصاء لحليف وأمر خطير"

وفي هذا السياق، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "هذا قرار مخالف لنص وروح التعاون الذي ساد بين فرنسا وأستراليا". مضيفة أن "الخيار الأمريكي الذي يؤدي إلى إقصاء حليف وشريك أوروبي مثل فرنسا من شراكة مزمنة مع أستراليا، في وقت نواجه فيه تحديات غير مسبوقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ (...) يشير إلى عدم ثبات لا يمكن لفرنسا إلا أن ترصده وتأسف له".

كما اعتبرت الوزارة أن "القرار المؤسف الذي تم الإعلان عنه للتو (...) يؤكد فحسب ضرورة إثارة مسألة الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي بصوت عال وواضح. ما من طريقة أخرى جديرة بالثقة للدفاع عن مصالحنا وقيمنا في العالم".

وفي هذا الشأن، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لإذاعة "فرانس إنفو" "إنها حقا طعنة في الظهر. أقمنا علاقة مبنية على الثقة مع أستراليا. وهذه الثقة تعرضت للخيانة"، مضيفا أن "هذا القرار الأحادي والمفاجئ وغير المتوقع يشبه كثيرا ما كان يفعله ترامب".

بدورها، اعتبرت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أن فسخ أستراليا العقد الضخم مع فرنسا هو أمر "خطير" ويشكل "نبأ سيئا جدا بالنسبة لاحترام الكلمة المعطاة". وقالت بارلي في حديث إذاعي إنه "أمر خطير من الناحية الجيوسياسية وعلى صعيد السياسة الدولية". مضيفة بأنها "مدركة للطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة مع حلفائها"، بعدما أعلنت واشنطن أنها شكلت تحالفا مع كانبيرا ولندن وأبرمت في إطاره اتفاقا لتسليم أستراليا غواصات ذات دفع نووي.

الحلف الجديد "أوكوس"

وليل الأربعاء، أعلنت واشنطن الساعية لتعزيز تحالفاتها في كل الاتجاهات للتصدي للصين، تشكيل تحالف أمني استراتيجي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ يضم إليها كلا من لندن وكانبيرا.

وأتى الإعلان عن المعاهدة الأمنية الثلاثية الجديدة التي أطلق عليها اسم "أوكوس" خلال قمة افتراضية استضافها الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، وشارك فيها عبر الفيديو كل من رئيسي الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأسترالي سكوت موريسون.

وفي بيان مشترك صدر في ختام القمة تعهدت لندن وواشنطن بشكل خاص "مساعدة أستراليا في الحصول على غواصات تعمل بالدفع النووي". ومثل هذا الإعلان نقطة تحول استراتيجي لا سيما وأنها المرة الأولى التي ستشاطر فيها الولايات المتحدة مثل هذه التقنية الحساسة مع دولة أخرى غير بريطانيا.

وأعلنت أستراليا إثر صدور هذا الإعلان إلغاء الصفقة الضخمة التي أبرمتها مع فرنسا في 2016 بقيمة 90 مليار دولار أسترالي (56 مليار يورو) لشراء 12 غواصة تقليدية من طراز "أتاك".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك