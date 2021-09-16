إقلاع صاروخ "سبايس إكس" إلى الفضاء في رحلة تاريخية وعلى متنه أربعة سياح أمريكيين

إقلاع صاروخ "فالكون 9 سبايس إكس" مع كبسولة "كريو دراغون" وعلى متنه أربعة سياح أمريكيين في مهمة تابعة لناسا من مركز كينيدي في كيب كانافيرال. فلوريدا في 15 سبتمبر/أيلول 2021.

انطلق أربعة أمريكيين الأربعاء بنجاح إلى الفضاء على متن صاروخ تابع لشركة "سبايس إكس"، في أول رحلة في تاريخ البشرية تقتصر فقط على ركاب عاديين ليس بينهم أي رائد فضاء محترف، مدشنين بذلك عهد السياحة والرحلات التجارية في مدار الأرض، ضمن مهمة "إنسبيريشن4" التي ستستمر ثلاثة أيام.

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دشن أربعة سياح أمريكيين الأربعاء رحلة تاريخية في الفضاء على متن كبسولة تابعة لشركة "سبايس إكس" ستدور بهم حول الأرض على مدى ثلاثة أيام.

وهذه أول رحلة في تاريخ البشرية تقتصر فقط على ركاب عاديين ليس بينهم أي رائد فضاء محترف.

وفي الوقت المحدد في تمام الساعة 20:02 (12:02 ت غ الخميس) انطلقت المركبة الفضائية "فالكون 9" من منصة الإطلاق الأسطورية 39-أ في مركز كينيدي الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا في فلوريدا، من حيث انطلقت رحلات "أبولو" إلى القمر.

ووسط كرة لهب أضاءت عتمة الليل، ارتفعت المحركات التسعة بالمركبة الفضائية في مهمة أطلق عليها اسم "إنسبيريشن4".

تغريدة شركة "سبيس إكس" Liftoff of @Inspiration4X! Go Falcon 9! Go Dragon! pic.twitter.com/NhRXkD4IWg — SpaceX (@SpaceX) September 16, 2021

وما هي إلا دقائق حتى انفصلت الطبقة الأولى من المركبة الفضائية وعادت من دون أية مشاكل إلى الأرض حيث سيعاد استخدامها، لتترك بذلك للطبقة الثانية مهمة إيصال الكبسولة إلى مدار الأرض.

وبعد 12 دقيقة من الإقلاع انفصلت الطبقة الثانية عن الكبسولة "دراغون"، ليبدأ بذلك السياح دورانهم في المدار، بحسب لقطات بثتها الشركة المملوكة من إيلون ماسك.

تغريدة شركة "سبيس إكس" View from Dragon’s cupola pic.twitter.com/Z2qwKZR2lK — SpaceX (@SpaceX) September 16, 2021

وفي السياق، قال الملياردير جاريد إيزاكمان، قائد المهمة والذي استأجر هذه الرحلة إن "قلة ذهبوا من قبل وكثيرين سيتلون. الباب يفتح الآن. إنه أمر مدهش حقا".

وسيستغرق دوران الركاب الأربعة حول الأرض ثلاثة أيام في مدار يتجاوز مدار محطة الفضاء الدولية.

فرانس24/ أ ف ب

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