كندا: الليبراليون بقيادة جاستن ترودو يفوزون في الانتخابات التشريعية

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رئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته جاستن ترودو ينتظر مع أفراد أسرته دورهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية في مونتريال في 20 أيلول/سبتمبر 2021.

أفادت تقديرات بثها الإعلام الكندي بأن الليبرالين بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته جاستن ترودو فازوا في الانتخابات التشريعية التي نظمت في البلاد الاثنين. غير أنه لا يعرف بعد إذا حصل الليبراليون على ما يكفي من المقاعد لتشكيل حكومة أغلبية أم سيجد ترودو نفسه مجبرا على البحث عن تحالفات مع المعارضة.

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فاز الليبراليون بزعامة جاستن ترودو في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في كندا الاثنين، بحسب تقديرات بثّتها وسائل إعلام كندية . إلا أنه من المؤكد أن هذه النتيجة ستضمن عهدة ثالثة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته جاستن ترودو للعودة إلى رئاسة الحكومة.

وبسبب التقارب الشديد في هذه النتائج التي لا تزال أولية، لم يتّضح في الحال ما إذا كان الليبراليون قد حصلوا على ما يكفي من المقاعد النيابية لتشكيل حكومة أغلبية أم أنّ ترودو سيكون رئيساً لحكومة أقليّة، الأمر الذي سيضطره للحصول على دعم من نواب في المعارضة لتمرير أجندة حكومته في البرلمان.

وكان ترودو دعا في منتصف آب/أغسطس لإجراء هذه الانتخابات المبكرة في محاولة منه لاستعادة الغالبية التي خسرها قبل عامين.

لكن بسبب التقارب في النتائج تعذّر في الحال معرفة ما إذا كان ترودو قد كسب رهانه هذا أم خسره أمام إيرين أوتول، المحافظ المعتدل الذي تمكّن خلال الحملة من تحقيق اختراق.

واتّسمت الحملة الانتخابية بصعوبة بالغة بالنسبة لرئيس الوزراء الذي كانت نسبة التأييد الشعبي له عشية الانتخابات 31% من نوايا التصويت، أي تقريباً نفس النسبة التي حصل عليها حزب المحافظين، منافسه الرئيسي. وإثر إدلائه بصوته أكّد ترودو أنّه "مطمئنّ".

وقال ترودو وقد أحاطت به زوجته صوفي غريغوار وأطفالهما عند خروج الأسرة من مركز اقتراع في مونتريال "لقد عملنا بجدّ خلال هذه الحملة والكنديون يتّخذون خياراً مهمّاً".

والحملة الانتخابية الخاطفة التي استمرت 36 يوماً انتهت كما بدأت بخطاب لرئيس الوزراء المنتهية ولايته طلب فيه من مواطنيه منحه ولاية جديدة لقيادة البلاد والإشراف على سبل الخروج من أزمة جائحة كورونا.

فرانس 24 /أ ف ب

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