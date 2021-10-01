عرض لوحات نادرة رسمها أسطورة الملاكمة محمد علي للبيع في مزاد

أ ف ب

تشهد مدينة نيويورك الأسبوع المقبل مزادا فريدا لمجموعة نادرة للوحات رسمها أسطورة الملاكمة الأمريكي محمد علي كلاي الذي كان يمارس الرسم كهواية بين مبارياته التاريخية. وتعكس المجموعة التي تضم 24 قطعة، والعديد منها بأسلوب الرسوم المتحركة وبعضها يحمل توقيعه، اهتمام علي بالدين والعدالة الاجتماعية بالإضافة إلى بعض الرسوم التي تصوره في الحلبة.

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بعيدا عن شهرته العالمية في حلبات النزال، كان الملاكم الأمريكي محمد علي كلاي شغوفا بالرسم بين مبارياته وتدريباته. وستعرض مجموعة من لوحاته النادرة للبيع في مزاد بنيويورك الأسبوع المقبل.

وتشمل المجموعة لوحة تحمل اسم "ستينج لايك أ بي" أو "إلسع مثل النحلة" رسمها محمد علي في عام 1978 أثناء تصوير المسلسل التاريخي المصغر "فريدم رود" (طريق الحرية) الذي قام ببطولته، وفق ما ذكرته دار بونهامز للمزادات.

ومن المتوقع أن تحقق ما بين 40 و60 ألف دولار عند عرضها للبيع في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول.

وتعكس المجموعة التي تضم 24 قطعة، والعديد منها بأسلوب الرسوم المتحركة وبعضها يحمل توقيعه، اهتمام علي بالدين والعدالة الاجتماعية، لكن هناك أيضا بعض الرسوم التي تصوره في الحلبة.

وتوفي بطل العالم السابق للوزن الثقيل، الذي أعلن اعتناقه الإسلام في عام 1964 في أوج مسيرته، في عام 2016 عن عمر 74 عاما بعد صراع طويل مع مرض باركنسون (الشلل الرعاش).

هواية للاسترخاء

ذكرت بونهامز أن شغف محمد علي بالرسم لم يكن معروفا بشكل كبير، لكنه كان يحب الرسم كوسيلة للاسترخاء بعد المباريات أو التدريب.

وقالت هيلين هول مديرة الثقافة الشعبية بدار مزادات بونهامز "كثير من الناس متحمسون، إذ لم يكن أحد يعرف أن محمد علي كان فنانا، ولم يكن يعرف أحد شيئا عن هذا الكنز من الأعمال الفنية. لذلك نشهد اهتماما وحماسا كبيرا"

ومن بين الأعمال الأخرى لوحة "أمريكا: السجن الكبير" التي تعود إلى عام 1967 و "الحرب في أمريكا" التي تقدر قيمتها بما يتراوح بين 23 و 35 ألف دولار.

فرانس24/ رويترز

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