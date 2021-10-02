الولايات المتحدة: عدد الوفيات جراء فيروس كورونا تجاوز عتبة 700 ألف

© أ ف ب

ممرضة تعد حقنة من لقاح فايزر/بايونتيك ضد كوفيد-19 في لوس أنجلس بولاية كاليفورنيا الأمريكية في 14 أيار/مايو 2021

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الجمعة 700 ألف، حسب ما أعلنته جامعة جونز هوبكنز، وهو ما يعادل مجموع سكان العاصمة واشنطن. وبالتالي يبقى رقما كبيرا رغم الجهود الحكومية في تنظيم حملات تلقيح، تعد الأفضل عالميا إلا أنها تباطأت في المدة الأخيرة، وكانت بلغت أعلى معدلاتها في أبريل/ نيسان. ويواجه البلد ارتفاعا في عدد الإصابات بمتحورة دلتا شديدة العدوى.

إعلان اقرأ المزيد

سجلت جامعة جونز هوبكنز الجمعة أن عدد الوفيات جراء فيروس كورنا في الولايات المتحدة تجاوز عتبة 700 ألف، وهو رقم يعادل تقريبا عدد سكان العاصمة واشنطن.

وبلغ عدد الوفيات تحديدا 700,258 وفاة، ما يعني أن معدل الوفيات اليومي يفوق الألف، في بلد تلقى 55,7 بالمئة من سكانه اللقاح بالكامل، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ورغم الانتقادات، نجحت الولايات المتحدة بتنظيم حملات تلقيح فعالة ضد فيروس كورونا، تعد الأفضل في العالم.

لكنها على الرغم من ذلك تجد نفسها وقد سجلت أعلى عدد وفيات في العالم، متقدمة على دول مثل الهند والبرازيل، بل أنها تواجه ارتفاعا في عدد الإصابات أيضا بسبب تفشي متحورة دلتا شديدة العدوى.

وفي حين وصلت أحدث موجات فيروس كوفيد-19 إلى ذروتها أواخر آب/أغسطس في العالم، إلا أنه استمر في الانتشار خاصة في الولايات المتحدة.

وفي المقابل تباطأت بشكل كبير حملات التلقيح التي أطلقتها السلطات الأمريكية في ديسمبر/ كانون الأول، ووصلت إلى أعلى معدلاتها في أبريل/ نيسان مع إعطاء أكثر من أربعة ملايين جرعة يوميا في بعض الأحيان.

لكن وضع الأقنعة الواقية لا يزال يمثل عقبة أساسية لتحوله إلى قضية سياسية ومصدر انقسام بين الأمريكيين، وقد سعى بعض حكام الولايات الجمهوريين كما في تكساس وفلوريدا إلى حظر إلزامية القناع بحجة أن ذلك يمثل خرقا للحريات الفردية.

ومن ناحية أخرى، أعلنت ولاية كاليفورنيا الديمقراطية الجمعة أن اللقاحات ستكون إلزامية لجميع الطلاب.

وفي واشنطن وضعت مئات آلاف الأعلام البيضاء على العشب أمام "ناشونال مول" القريب من البيت الأبيض إحياء لذكرى الذين توفوا بالفيروس في الولايات المتحدة.

وبلغ عدد الوفيات الإجمالي في العالم جراء الفيروس منذ تفشيه 4,8 مليون شخص، وفقا لإحصاء لوكالة الأنباء الفرنسية بالاستناد إلى مصادر رسمية.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك