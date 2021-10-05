بعد عودة خدماته إلى العمل... فيس بوك يعزو الانقطاع إلى "تغيير خاطئ في إعدادات الخوادم"

عزا عملاق التواصل الاجتماعي فيس بوك تعطل خدماته إلى "تغيير خاطئ في إعدادات الخوادم" التي تربط من خلال الإنترنت هذه المنصّات بمستخدميها. هذا التصريح أتى تزامنا مع عودة جميع تطبيقاته كإنستاغرام وواتساب ومسنجر إلى العمل بعد عطل دام حوالي سبع ساعات، وهو "أكبر انقطاع شهدناه حتى الآن".

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عاد فيس بوك وتطبيقات إنستاغرام وواتساب ومسنجر التابعة له إلى العمل ليل الاثنين بعدما تعطلت خدماتها لما يقرب من سبع ساعات بسبب "تغيير خاطئ في إعدادات الخوادم" التي تربط من خلال الإنترنت هذه المنصّات بمستخدميها.

فقد أشار عملاق التواصل الاجتماعي في بيان إلى أن "الأشخاص والشركات في جميع أنحاء العالم يعتمدون علينا للبقاء على اتّصال ببعضهم البعض"، مضيفا "نتقدم بالاعتذار لأولئك الذين تأثروا" بانقطاع خدمات فيس بوك والمنصّات التابعة له والذين يحتمل أن يكون عددهم قد بلغ، وفقاً لخبراء في مجال الأمن السيبراني، مليارات الأشخاص.

وبحسب موقع "داون ديتيكتور" المتخصّص برصد أعطال الخدمات الرقمية فإنّ العطل الذي أصاب فيس بوك وتطبيقاته هو "أكبر انقطاع شهدناه حتى الآن".

ولفت "داون ديتيكتور" إلى أنه تلقى "أكثر من 10.6 مليون بلاغ عن عطل من حول الكوكب"، مشيراً إلى أن أول بلاغ عن عدم القدرة على الدخول إلى فيس بوك ورده قرابة الساعة 15:45 ت غ. وبعد حوالي سبع ساعات، بدأت خدمات فيس بوك وتطبيقاته بالعودة عبر الإنترنت.

وكانت شركة "كلاود فلير" للأمن السيبراني قد أوضحت في منشور على مدوّنة إلكترونية أن فيس بوك "أعاد الاتصال بالإنترنت العالمي" اعتبارا من الساعة 22:28 ت غ، مشيرة إلى أنّ إعادة تشغيل كل خدمات الشبكة الاجتماعية بسلاسة سيستغرق بعض الوقت.

وذكر خبراء في مجال الأمن السيبراني أنهم رصدوا مؤشّرات على تعطّل الطرق المؤدّية عبر الإنترنت إلى عملاق التواصل الاجتماعي.

وقال جون غراهام-كومينغ، كبير مسؤولي التكنولوجيا في كلاود فلير، في تغريدة على تويتر إنّ "فيس بوك وممتلكاته اختفوا من على شبكة الإنترنت في خضمّ موجة تحديثات لبروتوكول التوجيه بين البوابات (بي جي بي)".

وخلال فترة العطل غرّد مايك شروبفر، كبير مسؤولي التكنولوجيا في فيس بوك، مقدّماً "خالص الاعتذار لكلّ من تأثر بالانقطاع الحاصل في الخدمات التي يؤمّنها فيس بوك".

فرانس24/أ ف ب

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