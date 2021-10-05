فعالية لقاح فايزر تتراجع جراء عامل الوقت وليس بسبب سلالات أكثر فتكا

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توصلت دراسة جديدة نشرت الاثنين في دورية لانسيت إلى أن فاعلية لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لفيروس كورونا انخفضت إلى 47 في المئة من 88 في المئة، بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية. ووفقا للبيانات، فإن فاعلية اللقاح في الوقاية من الإصابة بأعراض تتطلب دخول المستشفى، أو الوفاة جراء كوفيد-19 أظهرت أنها تستمر بنسبة 90 في المئة لمدة ستة أشهر على الأقل حتى في مواجهة متحور دلتا سريع الانتشار، لكن تراجع فاعليته هو نتيجة الوقت وليس بسبب مواجهة سلالات أكثر قدرة على الانتشار.

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كشفت بيانات جديدة أن فاعلية لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لفيروس كورونا انخفضت إلى 47 في المئة من 88 في المئة، بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية في دراسة استندت إليها وكالات صحية أمريكية عند اتخاذ قرار منح جرعات تنشيطية من اللقاح.

وأشارت الدراسة التي نشرت يوم الاثنين في دورية لانسيت الطبية إلى أن تحليل بيانات فاعلية اللقاح في الوقاية من الإصابة بأعراض تتطلب دخول المستشفى، أو الوفاة جراء كوفيد-19 أظهر أنه يستمر فعالا بنسبة 90 في المئة لمدة ستة أشهر على الأقل حتى في مواجهة متحور دلتا سريع الانتشار.

واعتبر باحثون أن السبب هو تراجع فاعليته مع الوقت وليس مواجهة سلالات أكثر قدرة على الانتشار من الفيروس.

ولفتت البيانات إلى أن فاعلية اللقاح ضد متحور دلتا كانت 93 في المئة بعد الشهر الأول ثم انخفضت إلى 53 في المئة بعد أربعة أشهر.

وفي مواجهة متحورات أخرى من فيروس كورونا انخفضت الفاعلية إلى 67 في المئة من 97 في المئة.

وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قد أجازت استخدام جرعة منشطة من لقاح فايزر/بايونتيك لكبار السن وبعض الأمريكيين الأكثر عرضة للعدوى. وطالب علماء بالمزيد من البيانات قبل التوصية بمنح جرعات تنشيطية لكل من حصل على اللقاح.

فرانس24/رويترز

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