هايتي: خطف 17 مبشرا أمريكيا وأفراد عائلاتهم وعمليات التحقيق جارية

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دورية للشرطة في أحد شوارع العاصمة الهايتية بورت أو برنس في 08 تموز/يوليو 2021

خطف مالا يقل عن 17 مسيحيا أمريكيا وأفراد عائلاتهم السبت في العاصمة بورت أو برنس، وفق ما أعلنت عدة وسائل إعلام. وقالت متحدثة باسم الشرطة في هايتي إنها تسعى للحصول على معلومات حول هذه القضية. من جانبه قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنه على علم بهذه التقارير لكنه لم يقدم تفاصيل.

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كشفت وسائل إعلام أمريكية أن أفراد عصابات خطفوا ما يصل إلى 17 مبشرا مسيحيا أمريكيا وأفراد عائلاتهم من بينهم أطفال يوم السبت في العاصمة بورت أو برنس.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز ومحطة (سي إن إن إن) إن الخطف حدث بعد أن غادر المبشرون دارا للأيتام.

من جهتها نقلت صحيفة واشنطن بوست عن تسجيل صوتي لجماعة المساعدات المسيحية التي مقرها أوهايو قوله إن عصابة مسلحة تحتجز "رجالا ونساء وأطفالا " تابعين للجماعة.

وتابع التسجيل أن "المدير الميداني للبعثة والسفارة الأمريكية يعملان لمعرفة ما يمكن القيام به".

وقالت (سي إن إن) نقلاً عن مصدر لم تذكر اسمه في قوات الأمن في هايتي إن المخطوفين 14 بالغا وثلاثة قُصر.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين محليين أن المبشرين اختطفوا من حافلة كانت متوجهة إلى المطار لإنزال بعض أعضاء المجموعة قبل مواصلة الرحلة لمكان آخر في هايتي.

وأضاف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنه على علم بهذه التقارير لكنه لم يقدم تفاصيل. وقال المتحدث عبر البريد الإلكتروني "رفاهية وسلامة المواطنين الأمريكيين في الخارج من أهم أولويات وزارة الخارجية". ولم ترد السفارة الأمريكية في هايتي على طلب للتعليق على عملية الخطف.

وقالت متحدثة باسم الشرطة في هايتي إنها تسعى للحصول على معلومات حول هذه القضية.

ولم ترد جماعة المساعدات المسيحية على طلب للتعليق حتى الآن. وأدى تصاعد عنف العصابات إلى تشريد الآلاف وعرقلة النشاط الاقتصادي في أفقر دولة في الأمريكتين. وتصاعدت أعمال العنف بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو تموز وزلزال في أغسطس/ آب أسفر عن مقتل أكثر من ألفي شخص.

فرانس24/ رويترز

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