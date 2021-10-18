الولايات المتحدة: وفاة وزير الخارجية السابق كولن باول إثر إصابته بفيروس كورونا

رحل وزير الخارجية الأمريكي السابق كولن باول إثر إصابته بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت عائلته الاثنين، عن عمر ناهز 84 عاما. يذكر أن باول تولى منصب وزارة الخارجية بين عامي 2001 و2005 في عهد جورج بوش الابن، ليكون أول أمريكي من أصل أفريقي يشغل هذا المنصب. وكان باول مدافعا عن الحرب في العراق، وأدلى بخطاب أمام مجلس الأمن الدولي حول أسلحة الدمار الشامل التي كان يعتقد أن العراق يملكها. لكنه اعترف لاحقا بأن هذا الخطاب كان "وصمة" على سمعته.

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توفي وزير الخارجية الأمريكي السابق كولن باول إثر إصابته بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت عائلته الاثنين، عن عمر 84 عاما.

وتولى باول منصب وزارة الخارجية بين عامي 2001 و2005 في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن، ليكون هو أول أمريكي من أصل أفريقي يشغل هذا المنصب، كما كان أول أمريكي من أصول أفريقية يتولى منصب رئيس هيئة أركان الجيوش.

وذكرت العائلة في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد فقدنا زوجا وأبا وجدا رائعا ومحبا وأمريكيا عظيما" موضحة أنه "كان ملقحا بالكامل".

وفارق كولن باول الحياة في مستشفى والتر ريد الواقع في ضواحي واشنطن حيث يعالج الرؤساء الأمريكيون عادة.

حرب العراق

وكان باول مدافعا عن الحرب في العراق وأدلى في 5 شباط/فبراير 2003 بخطاب مطول أمام مجلس الأمن الدولي حول أسلحة الدمار الشامل التي كان يعتقد أن العراق يملكها، وهي حجج كانت وراء تبرير اجتياح البلاد.

واعترف لاحقا بأن هذا الخطاب كان "وصمة" على سمعته قائلا "كانت وصمة لأنني أنا من قدم هذا العرض للعالم باسم الولايات المتحدة، وستبقى على الدوام جزءا من حصيلة أدائي".

إلى ذلك، أشاد جورج بوش الابن بذكرى باول مؤكدا أنه "خدم دولته بشكل عظيم" وكان "يحظى باحترام شديد". وتابع "العديد من الرؤساء اعتمدوا على حكم وخبرة الجنرال باول" مشيرا إلى أنه كان "يحظى بالاحترام الشديد في البلاد والخارج".

من جهته وجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تحية "لرجل عظيم". وقال خلال زيارة إلى تبيليسي "لقد خسر العالم أحد أعظم رجاله" مضيفا "لقد خسرت صديقا قريبا ومرشدا".

يذكر أن باول ولد في 5 نيسان/ابريل 1937 في هارلم ونشأ في نيويورك حيث درس الجيولوجيا. وبدأ مسيرته العسكرية في 1958، تولى أولا مركزا في ألمانيا ثم أرسل إلى فيتنام كمستشار عسكري للرئيس الأسبق جون أف كينيدي.

فرانس24/ أ ف ب

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