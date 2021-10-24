فيروس كورونا: البيرو تتخطى عتبة 200 ألف ضحية وتسجل أعلى معدل وفيات في العالم

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ممرضة تساعد مصابا بفيروس كورونا في وحدة العناية المشددة بمستشفى في سويانا، شمال البيرو في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

تجاوزت البيرو عتبة 200 ألف ضحية جراء الإصابة بفيروس كورونا حسبما أعلنت وزارة الصحة البيروفية الجمعة، فيما يشهد هذا البلد الواقع على الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية والبالغ عدد سكانه 33 مليون نسمة، أعلى معدل وفيات بوباء كوفيد-19 للفرد في العالم، وفق تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى بيانات رسمية.

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تخطت البيرو، التي تشهد تسجيل أعلى معدل وفيات بفيروس كورونا للفرد في العالم، عتبة 200 ألف حالة وفاة بوباء كوفيد-19، حسبما أعلنت وزارة الصحة الجمعة.

وأحصت الوزارة 25 حالة وفاة جديدة يومية إضافية ما يرفع الحصيلة إلى 200,003 وفيات منذ بدء تفشي الوباء في مارس/آذار 2020. وسجل البلد الواقع على الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية والبالغ عدد سكانه 33 مليون نسمة، 2,2 مليون إصابة بالفيروس.

وتسجل البيرو أعلى معدل وفيات نسبة إلى عدد السكان الذي يبلغ 6065 وفاة لكل مليون نسمة، بحسب تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى بيانات رسمية. وتأتي هذه الأرقام وسط تراجع حالات الإصابة والوفيات والذي يُعزى إلى زيادة وتيرة التطعيم، رغم قلق السلطات من موجة إصابات جديدة محتملة بسبب المتحور دلتا السائد الآن في البلد.

وفي السياق، صرح وزير الصحة هرناندو سيفايوس مؤخرا "نواصل الحفاظ على مستوى عال من السيطرة" على الوضع. مضيفا "قد تكون الموجتان الأولى والثاني ولدتا مناعة في جزء من السكان".

ويتراجع معدل الوفيات بالفيروس في البيرو منذ أبريل/نيسان عندما سجل 2500 وفاة أسبوعيا. والأسبوع الماضي تراجع العدد إلى 169 وفاة، وفق معطيات رسمية.

وسمح تراجع عدد الإصابات بتخفيف السلطات بعض التدابير الصحية وإعادة تنشيط أجزاء من الاقتصاد. حيث تم تخفيف فترة حظر التجول الليلي إلى ساعتين فقط، فيما بات مسموحا للمطاعم أن تعمل بكامل طاقتها. وقبل الوباء كان اقتصاد البيرو من الأكثر ديناميكية في المنطقة، لكن في 2020 تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11 بالمئة، فيما خسر أكثر من 2,1 مليون شخص وظائفهم وسط ركود.

ويرجع الخبراء مشكلات البيرو إلى اقتصادها غير الخاضع في جزء كبير منه لرقابة حكومية ونظام رعاية صحية غير فعال. وتأمل البلاد في تلقيح 70 بالمئة من السكان ممن تتجاوز أعمارهم 12 عاما، بنهاية 2021. وتلقى أكثر من 14,2 مليون شخص جرعتين من اللقاح ما يمثل 51 بالمئة ممن تتجاوز أعمارهم 12 عاما.

وتأتي البيرو بعد البرازيل والمكسيك من حيث عدد الوفيات في أمريكا اللاتينية، علما بأن عدد السكان في هذين البلدين يفوقان بسبع وأربع مرات عدد سكان البيرو.

فرانس24/ أ ف ب

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