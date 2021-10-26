حذف فيديو للرئيس البرازيلي بولسونارو يتضمن خبرا كاذبا بشأن اللقاح ضد فيروس كورونا

علقت منصة يوتيوب الإثنين أنشطة قناة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو لمدة أسبوع، بعد إزالتها مقطع فيديو ذكر فيه معلومات غير صحيحة تربط لقاح فيروس كورونا بالإيدز. وكانت شبكتا التواصل الاجتماعي، فيس بوك وإنستاغرام قد حذفتا الفيديو للسبب نفسه. من جهتها أكدت الجمعية البرازيلية للأمراض المعدية السبت في بيان أنه "لا توجد أي علاقة معروفة بين أي لقاح ضد كوفيد-19 وتطور متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)".

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أعلنت منصة يوتيوب الإثنين تعليق أنشطة قناة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو لمدة أسبوع، بعد إزالتها مقطع فيديو ذكر فيه معلومات غير صحيحة تربط لقاح فيروس كورونا بالإيدز. وكانت شبكتا التواصل الاجتماعي، فيس بوك وإنستاغرام قد حذفتها الفيديو للسبب نفسه.

وقال موقع يوتيوب في بيان "أزلنا مقطع فيديو من قناة جايير بولسونارو، لانتهاكه السياسات المتعلقة بالتضليل الطبي الخاصة بنا بشأن كوفيد-19، من خلال ادعائه بأن اللقاحات لا تقلل من خطر الإصابة بالمرض، وأنها تسبب أمراضا معدية أخرى".

وهذه هي المرة الثانية التي ينتهك فيها الرئيس "معايير" للمنصة. وهذه المرة، لن يتمكن خلال الأيام السبعة المقبلة من نشر أي مقاطع فيديو جديدة أو إجراء بث مباشر، وفقا لقواعد المنصة. ولا تزال بقية مقاطع الفيديو الخاصة به على القناة التي يشترك بها 3,5 ملايين شخص، متاحة على موقع يوتيوب.

والإثنين، حذفت شبكتا التواصل الاجتماعي، فيس بوك وإنستاغرام الفيديو للسبب نفسه.

وفي مقطع الفيديو هذا الذي بث بشكل مباشر الخميس الماضي، يذكر بولسونارو شائعة مفادها أن تقارير رسمية للحكومة البريطانية "تشير" إلى أن الأشخاص الملقحين بالكامل يطورون فيروس الإيدز "أسرع بكثير مما كان متوقعا". لكن هذه المعلومة نفتها الحكومة البريطانية في حديثها مع خدمة تقصي الحقائق في وكالة الأنباء الفرنسية.

من جهتها أكدت الجمعية البرازيلية للأمراض المعدية السبت في بيان أنه "لا توجد أي علاقة معروفة بين أي لقاح ضد كوفيد-19 وتطور متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)".

فرانس24/ أ ف ب

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