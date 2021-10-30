خبيرة الأسلحة بموقع تصوير فيلم "راست" تنفي علمها بوجود "ذخائر حية" في المسدس

وقفة تكريما للمصورة السينمائية هالينا هاتشينز، التي قتلت بعد أن أطلق عليها الممثل أليك بالدوين النار أثناء تصوير فيلم "راست"/ نيو مكسيكو.

نفت خبيرة الأسلحة المعتمدة في فيلم "راست" علمها "رصاص حي" في المسدس الذي أدى إلى مقتل مصورة سينمائية خلال تصوير هذا العمل من بطولة أليك بالدوين. فيما كشفت مصادر مطلعة على مجريات التصوير أن بعض أعضاء الفريق العامل على الفيلم استخدموا المسدس لإطلاق رصاص حي على قوارير بيرة قبل ساعات من الحادثة.

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قالت خبيرة الأسلحة المعتمدة في فيلم "راست" إنها لم تكن بتاتا على دراية بوجود "رصاص حي" في المسدس الذي أدى إلى مقتل مصورة سينمائية خلال تصوير هذا العمل من بطولة أليك بالدوين.

وما كانت تلك الحادثة لتقع، "لولا إدخال ذخائر حية" في المسدس المستخدم في موقع التصوير، على ما قال محامو هانا غوتييريز ريد في بيان تلقت وكالة الأنباء الفرنسية نسخة منه، نافين أي مسؤولية لموكلتهم في وفاة هالينا هاتشينز الأسبوع الماضي في ولاية نيو مكسيكو في جنوب غرب الولايات المتحدة. وأكدوا أن "ليس لهانا أدنى فكرة عن مصدر هذه الذخائر الحية".

وكشف موقع "ذي راب" المتخصص في أخبار المشاهير نقلا عن مصادر مطلعة على مجريات التصوير أن بعض أعضاء الفريق العامل على الفيلم استخدموا المسدس لإطلاق رصاص حي على قوارير بيرة قبل ساعات من الحادثة.

وفي مواقع تصوير الأفلام، يكون خبراء السلاح مسؤولين عن الأسلحة المستخدمة في مشاهد إطلاق النار، وعليهم التأكد باستمرار من أنها لا تشكل خطرا على الفريق. كذلك، يجب أن تسحب الأسلحة النارية من التدوال عندما لا تكون هناك حاجة إليها.

ولم ترهانا غوتييريز ريد (24 عاما) "أيا كان يطلق رصاصا حيا من هذه الأسلحة. وهي ما كانت لتسمح بذلك"، وفق ما جاء في بيان مكتب المحاماة "جايسن بولز"، مع التأكيد على أن "الأسلحة كانت تحفظ في مكان آمن مقفل كل ليلة وخلال الاستراحات".

رفض

وكشفت الخبيرة التي ليس في رصيدها سوى فيلم طويل واحد قبل "راست" أنه "تمت الاستعانة بخدماتها للإشراف على موقعين في سياق تصوير هذا الفيلم، ما صعب عملها".

و قالت إنها طلبت من طاقم الإنتاج أن يمهلها مزيدا من الوقت لإعداد الأسلحة والتحضير لمشاهد إطلاق النار، لكن طلباتها جوبهت بالرفض.

وقال وكلاء الدفاع إن "موقع التصوير بات محفوفا بالمخاطر بسبب عدة عوامل، من بينها التخلف عن إقامة اجتماعات أمنية، وليس ذلك من مسؤوليات هانا".

وقال أدان مندوزا قائد شرطة مقاطعة سانتا في المشرف على التحقيق "أظن أن جوا من الاستهتار كان سائدا على موقع التصوير هذا وأن ثمة أسئلة يتعين على القطاع (السينما) وربما الولاية (نيو مكسيكو) البحث عن إجابات لها".

وخلال تلك الحادثة، أصيبت هالينا هاتشينز برصاصة في الصدر أطلقها أليك بالدوين من سلاح استخدم في فيلم "راست"، وفق تقرير التحقيق الأولي الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء. ونقلت بالمروحية إلى مستشفى في نيو مكسيكو حيث أعلنت وفاتها. أما المخرج جويل سوزا الذي أصيب في الكتف في تلك الحادثة، فهو في طور التعافي.

وحصلت المأساة في موقع "بونانزا كريك رانش" المستخدم على نطاق واسع لتصوير أفلام الويسترن، وقد ضربت الشرطة طوقا حوله ومنعت الدخول إليه.

و"راست" فيلم من نوع الويسترن (أفلام الغرب الأمريكي القديم)، من تأليف جويل سوزا وإخراجه ومن بطولة أليك بالدوين الذي يشارك أيضا في إنتاج العمل ويؤدي فيه دور رجل خارج عن القانون يدعى هارلاند راست يهب لنجدة حفيده البالغ من العمر 13 عاما والذي حكم عليه بالإعدام شنقا بتهمة القتل.

فرانس24/ أ ف ب

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