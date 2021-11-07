بايدن يعلن دعمه تعويض أسر مهاجرين "فقدوا" أطفالهم بعد فصلهم عنهم بسبب سياسة ترامب للهجرة

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صورة التقطت من الجو تظهر مهاجرين هايتيين يعبرون نهر ريو غراندي للحصول على الغذاء والماء في المكسيك، كما يشاهدون من ولاية كواويلا المكسيكية في 22 أيلول/سبتمبر 2021

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت إنه يؤيد تقديم تعويض لأسر المهاجرين الذين "فقدوا" أطفالهم بسبب سياسة الهجرة التي فرضها سلفه دونالد ترامب. وتم إجمالا فصل نحو أربعة آلاف طفل مهاجر عن عائلاتهم، ولم يعد نحو ألفين منهم إلى عائلاتهم حتى مطلع حزيران/يونيو2021.

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أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت عن دعمه تقديم تعويض لأسر المهاجرين الذين "فقدوا" أطفالهم بسبب سياسة الهجرة التي انتهجها سلفه دونالد ترامب.

وخلال مؤتمر صحفي قال بايدن أثناء إقرار الكونغرس خطته الاستثمارية الضخمة لتطوير البنية التحتية إنه "بسبب السياسة البغضية للإدارة السابقة، فإنك إذا عبرت الحدود سواء بشكل قانوني أو غير قانوني وفقدت طفلك، فقدته، اختفى، فأنت تستحق شكلا من أشكال التعويض، بغض النظر عن الظروف". مضيفا "ليس لدي فكرة عن الشكل الذي سيتخذه" التعويض.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" مطلع تشرين الأول/أكتوبر أن وزارة العدل الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي تتفاوضان مع عائلات المهاجرين التي رفعت دعاوى حول تسويات مالية تصل إلى 450 ألف دولار للشخص الواحد.

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ووصف بايدن تلك المزاعم هذا الأسبوع بأنها "هراء"، وعاد لينفي مرة أخرى السبت قيمة المبالغ.

من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار الخميس إنه بحسب وزارة العدل، "الأرقام التي تنشرها وسائل الإعلام أعلى مما يمكن أن يصل إليه أي اتفاق".

وتعهد الرئيس الديمقراطي وضع سياسة هجرة أكثر "إنسانية" تعوض سياسة "عدم التسامح" التي أطلقها سلفه دونالد ترامب عام 2018.

ويذكر أن سياسة ترامب شملت رفع دعاوى جنائية ضد أي شخص دخل الحدود بشكل غير قانوني من المكسيك، ما أدى إلى احتجاز أولياء بعيدا من أطفالهم ولم يلتئم شمل بعض العائلات قطّ.

وتم إجمالا فصل نحو أربعة آلاف طفل مهاجر عن عائلاتهم، ولم يعد نحو ألفين منهم إلى عائلاتهم حتى مطلع حزيران/يونيو2021.

فرانس24/ أ ف ب

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