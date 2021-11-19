البيت الأبيض: بايدن سيخضع لعملية تنظير "روتيني" للأمعاء ويفوض صلاحياته مؤقتا لنائبته هاريس

أعلن البيت الابيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيخضع لتنظير "روتيني" للأمعاء الجمعة، وهو إجراء طبي يجرى تحت التخدير العام، وسينقل صلاحياته مؤقتا إلى نائبته كامالا هاريس. ويعد بايدن أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة وأعلن أنه يعتزم الترشح لولاية ثانية في العام 2024، لكن كبر سنه يغذي التكهنات بأنه قد يتراجع عن ذلك.

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يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة عملية تنظير "روتيني" للأمعاء وسينقل صلاحياته مؤقتا إلى نائبته كامالا هاريس، وفق إعلان البيت الأبيض.

وستصدر بعد الظهر تفاصيل الفحص الصحي للرئيس الذي سيكمل السبت 79 عاما، كما أوضحت الرئاسة.

يعتبر بايدن أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة وأعلن أنه يعتزم الترشح لولاية ثانية في العام 2024، لكن كبر سنه يغذي التكهنات بأنه قد يتراجع عن ذلك.

وأضاف البيت الأبيض أن الرئيس سيخضع لتنظير الأمعاء في مركز والتر ريد الطبي الواقع قرب واشنطن.

وأشار إلى "الحال كانت كذلك عندما خضع الرئيس جورج دبليو بوش للإجراء الطبي نفسه عامَي 2002 و2007، وبموجب الإجراءات المنصوص عليها في الدستور، سينقل الرئيس بايدن صلاحياته إلى نائبة الرئيس لفترة قصيرة، أثناء وجوده تحت تأثير التخدير".

وتلقى بايدن الذي لا يدخن ولا يشرب الكحول، اللقاح المضاد لكوفيد-19 بالكامل وتلقى جرعته الثالثة نهاية أيلول/سبتمبر.

فرانس24/ أ ف ب

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