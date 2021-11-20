محكمة أمريكية تبرئ شابا من تهمة قتل متظاهرين اثنين مناهضين للعنصرية وبايدن يعرب عن "قلقه وغضبه"

يدلي كايل ريتنهاوس بشهادته أثناء محاكمته في محكمة مقاطعة كينوشا في ولاية ويسكونسن في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

اعتبرت محكمة بولاية ويسكنسن الأمريكية الجمعة أن الشاب كايل ريتنهاوس الذي قتل بالرصاص شخصين على هامش احتجاجات مناهضة للعنصرية في 2020 بكينوشا، "غير مذنب" في التهم الخمس الموجهة إليه. وكان الشاب البالغ من العمر 18 عاما أصر على أن الحادث هو دفاع عن النفس، بينما أعرب الرئيس جو بايدن عن "قلقه وغضبه" داعيا الأمريكيين إلى التعبير السلمي عن آرائهم، وسط انقسامات حادة بشأن حيازة الأسلحة، والعنصرية.

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قرر القضاء الأمريكي الجمعة تبرئة الشاب البالغ من العمر 18 عاما كايل ريتنهاوس من تهمة قتل شخصين على هامش احتجاجات مناهضة للعنصرية العام 2020 في كينوشا بالرصاص الحي.

وقد أكد 12 محلفًا في محكمة بولاية ويسكنسن في اليوم الرابع من المداولات أن ريتنهاوس "غير مذنب" في التهم الخمس الموجهة إليه.

"دفاعا عن النفس"

وكان الشاب الأبيض قد شدد خلال محاكمته على أنه كان في حالة دفاع مشروع عن النفس. وعند تلاوة الحكم أجهش بالبكاء قبل مغادرة قاعة المحكمة بسرعة. وفي الخارج، أطلق مناصروه صيحات الفرح.

وقال الرئيس الديمقراطي جو بايدن إنه "قلق وغاضب"، لكنه دعا الأمريكيين في بيان إلى احترام قرار هيئة المحلفين. وقال "أدعو الجميع للتعبير عن آرائهم سلميا مع احترام القانون".

أما الرئيس السابق دونالد ترامب الذي سبق له أن دافع علنا عن ريتنهاوس بعد حصول الوقائع، فقد كرر مساء الجمعة التعبير عن دعمه له.

وقال ترامب في بيان صادر عن المتحدث باسمه "تهانينا لإعلان براءة كايل ريتنهاوس".

تعزيز أمني

ولتجنب حصول تجمعات محتملة، طلب حاكم ولاية ويسكنسن توني إيفرز من 500 جندي من الحرس الوطني الاستعداد للتدخل. وقال بايدن إنه عرض تقديم الدعم عبر نشر قوات فدرالية.

أمام المحكمة، عبّر عدد قليل فقط من الناس عن أسفهم للقرار، هاتفين "مذنب، مذنب، النظام مذنب جدا".

وقال العامل ويل دياز (44 عاما) "إنه يوم حزين للولايات المتحدة".

في 23 آب/أغسطس 2020، عندما كانت الولايات المتحدة تشهد مظاهرات ضخمة ضد العنصرية وعنف الشرطة، سجلت اضطرابات كبيرة في هذه المدينة الواقعة في منطقة البحيرات العظمى بعد هجوم استهدف مواطنًا أمريكيًا من أصول أفريقية.

في ذلك الوقت، كان كايل ريتنهاوس يبلغ من العمر 17 عاما وقد جهز نفسه ببندقية نصف آلية من طراز إيه-آر 15 وانضم إلى جماعات مسلحة جاءت "لحماية" المتاجر وأطلق النار في ظروف غامضة فقتل رجلين وجرح ثالثا.

وقال خلال محاكمته وهو يبكي "لم ارتكب خطأ، لقد دافعت عن نفسي فقط"، مؤكدا أنه أطلق النار بعدما طارده هؤلاء الرجال الثلاثة وهاجموه، وجميعهم من البيض مثله.

أنصار الشاب يدفعون كفالة خروجه

ورد المدعي العام توماس بينجر أن المتهم "سعى إلى الإثارة" و"وضع نفسه طواعية وعن قصد في موقف خطر".

خلال المحاكمة التي استمرت أسبوعين، مثل كايل ريتنهاوس أمام المحكمة طليقا بعدما دفع أنصاره كفالة قدرها مليونا دولار.

وأستحال الشاب رمزا في بعض الأوساط اليمينية التي تعتبر أن المظاهرات التي نُظمت تحت راية "حياة السود مهمة" يقف وراءها "فوضويون".

"بطل" و"وطني"

ووصفته وسائل الإعلام المحافظة المتشددة بانتظام بأنه "بطل" و"وطني". ورحب عدد من النواب الجمهوريين الجمعة بتبرئته. وكتب السناتور رون جونسون على تويتر "تحققت العدالة".

في المقابل يرى مؤيدو ضبط استخدام الأسلحة النارية أن ريتنهاوس يجسد التجاوزات في حق الدفاع عن النفس.

وقالت شانون واتس، مؤسسة مجموعة "الأمهات يطالبن بالتحرك"، "أن يتمكن مراهق (...) من إطلاق النار على ثلاثة أشخاص، وقتل اثنين، من دون أي عواقب جنائية، هو إنكار للعدالة".

وأضافت "هذه هي الولايات المتحدة التي أنشأتها الجمعية الوطنية للبنادق"، في إشارة منها إلى اللوبي القوي المناضل من أجل الحق غير المحدود في حمل الأسلحة.

وكان عدم الرضا واضحا أيضا في صفوف المدافعين عن السود. وقال المحامي بن كرامب الذي دافع عن الكثير من ضحايا عنف الشرطة وعائلاتهم "هذا مثال جديد على عدالة متفاوتة في الولايات المتحدة". وأضاف أنه لو كان كايل ريتنهاوس "أسود، لكانت المناقشات ونتائجها مختلفة للغاية".

من جهته قال كولن كايبرنيك نجم كرة القدم الأميركية السابق الذي اعتاد الركوع أثناء بث النشيد الوطني خلال المباريات تضامناً مع الأمريكيين السود ضحايا الشرطة: "لقد شهدنا للتو مصادقة على الأعمال الإرهابية من جانب نظام قائم على تفوق العرق الأبيض".

فرانس24/ أ ف ب

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