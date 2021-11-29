فنزويلا: مادورو يصف مراقبي الاتحاد الأوربي في الانتخابات المحلية بـ"الأعداء والجواسيس"

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الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عارضا بطاقة هويته بعدما أدلى بصوته في الانتخابات المحلية والبلدية في كراكاس في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في كلمة ألقاها الأحد، مبعوثي الاتحاد الأوروبي الذين أتوا إلى بلاده لمراقبة الانتخابات المحلية بأنهم "جواسيس الاتحاد الأوروبي". ورفض التقارير التي أشاروا خلالها إلى حدوث مخالفات شابت هذه الانتخابات ووصفها بأنها كانت "مرتجلة وكتبت بشكل سيئ". وكان معسكر مادرورو قد حقق فوزا كبيرا في هذه الانتخابات المحلية حيث فاز بـ20 من 23 منصب للحكام فضلا عن فوزه برئاسة بلدية العاصمة كراكس.

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وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأحد مراقبي الاتحاد الأوروبي الذين أتوا إلى بلاده لمراقبة الانتخابات المحلية الأخيرة، بأنهم "أعداء" و"جواسيس"، نافيا المخالفات التي أشاروا إليها في تقرير مهمتهم. وأضاف "هؤلاء لم يكونوا مراقبين دوليين" بل "جواسيس الاتحاد الأوروبي!".

وقال الرئيس الفنزولي: "أولئك الذين أتوا كأعداء، وفد جواسيس الاتحاد الأوروبي، لم يجدوا أيّ عنصر لينتقدوا النظام الانتخابي"، منتقدا التقرير "المليء بالارتجال والمكتوب بشكل سيّئ".

وحقّق معسكر مادورو الذي لم يعترف جزء من المجتمع الدولي بإعادة انتخابه رئيسا لفنزويلا العام 2018، نصرا ساحقا في الانتخابات المحلية، إذ فاز بـ20 من أصل 23 من مناصب الحكام وبرئاسة بلدية كراكاس. وووصف التلفزيون الحكومي النتائج بأنها تمثل "فوزا تاريخيا للثورة" التشافية.

وتابع في كلمة ألقاها على التلفزيون العام إنهم "سعوا إلى تشويه العملية الانتخابية الديمقراطية والتي لا تشوبها شائبة في فنزويلا، لكنهم لم ينجحوا".

وأردف مادورو "لقد حصلت انتخابات شفافة وموثوقة ونزيهة وآمنة وحرة. وقد حققت التشافية نصرا ساحقا".

ورحب مادورو على الفور بالفوز، قائلا "نصر جميل جاء نتيجة العمل الدؤوب".

وشاركت المعارضة المنقسمة، للمرة الأولى في اقتراع منذ 2017، بعدما كانت قاطعت في السابق الانتخابات الرئاسية والتشريعية. ورغم خطبها المتمحورة حول الوحدة والحوار، لم تنجح في توحيد لوائحها الانتخابية.

وأرسل الاتحاد الأوروبي بعثة انتخابية هي الأولى منذ 15 عامًا لمراقبة عملية الاقتراع.

وأكدت بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الثلاثاء عند تقديم تقريرها الأولي أنه كانت هناك مخالفات عدة.

وقالت البعثة إنه على الرغم مما وصفتها بأنها "ظروف أفضل" مما كانت عليه في الانتخابات السابقة، إلا أنها لاحظت "عدم التزام بسيادة القانون".

واعتبرت رئيسة البعثة إيزابيل سانتوس أنّ "بعض القوانين أثّر في تكافؤ الظروف والتوازن وشفافية الانتخابات".

فرانس24 / أ ف ب

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