المكسيك: مقتل وجرح عشرات المهاجرين إثر انقلاب شاحنة كانت تقلهم "سرا"

حادث انقلاب شاحنة كبيرة كانت تقل سرا عشرات المهاجرين في المكسيك. مدينة توكستلا غوتيريس في 9 ديسمبر/كانون الأول 2021.

قتل ما لا يقل عن 53 مهاجرا وجرح 37 آخرين بينهم ثلاثة حالهم حرجة، إثر انقلاب شاحنة كانت تقلهم "سرا" الخميس في جنوب شرق المكسيك، حسبما أعلنت سلطات ولاية تشياباس الواقعة قرب حدود غواتيمالا، والتي تعد إحدى البوابات الرئيسية للهجرة غير الشرعية من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة.

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لقي 53 مهاجرا على الأقل حتفهم إثر حادث مروري وقع الخميس في جنوب شرق المكسيك، حسبما أعلنت السلطات في حصيلة جديدة.

وكانت حصيلة سابقة نشرها مكتب المدعي العام في ولاية تشياباس أفادت بمصرع 49 شخصا على الأقل وإصابة 37 آخرين بجروح، بينهم ثلاثة حالهم حرجة في هذه المأساة.

وفي السياق، أفادت النيابة العامة في بيان بأنه و"حتى الساعة لقي 53 شخصا مصرعهم وأصيب ثلاثة بجروح خطرة". ولم يوضح البيان جنسيات الضحايا، إلا أن فرق الحماية المدنية في الولاية أكدت أنهم جميعا من غواتيمالا المجاورة.

ووقعت الكارثة حين انقلبت شاحنة تقل سرا عشرات المهاجرين غير الشرعيين على الطريق قرب توكستلا غوتيريس، عاصمة ولاية تشياباس، وفقا للسلطات. كما أظهرت التحقيقات الأولية بأن سائق الشاحنة التي كان المهاجرون مكدسين داخلها فقد السيطرة عليها فاصطدمت بجدار وانقلبت، بحسب ما أعلنت فرق الإسعاف للصحافيين.

وأعرب روتيليو إسكاندون، حاكم الولاية، عن "تضامنه" مع الضحايا. وأكد الحاكم أن "المسؤوليات (عن الحادث) ستتحدد وفقا للقانون".

وتقع ولاية تشياباس حيث وقع الحادث على مقربة من الحدود مع غواتيمالا، وهي تعتبر بوابة الهجرة من أمريكا الوسطى (ولا سيما هندوراس والسلفادور) إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك.

وظاهرة نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة على متن الشاحنات طريقة معتادة لدى المهربين.

فرانس24/ أ ف ب

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