مجلس بلدية واشنطن يصوت لإطلاق اسم "جمال خاشقجي" على شارع يقع أمام السفارة السعودية

نظمت لجنة حماية الصحافيين ونشطاء آخرين في مجال حرية الصحافة وقفة احتجاجية على ضوء الشموع أمام السفارة السعودية بمناسبة ذكرى مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول، واشنطن، الولايات المتحدة، 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2019

صوت مجلس بلدية العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي الثلاثاء على تخليد ذكرى الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل في قنصلية بلاده بإسطنبول في العام 2018، بإطلاق اسمه على جزء من جادة نيوهامشر الواقعة أمام السفارة السعودية بواشنطن. ولم تعلق السفارة السعودية على خطوة المجلس البلدي للعاصمة الأمريكية.

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وافق مجلس بلدية العاصمة الأمريكية واشنطن الثلاثاء على تسمية الشارع الواقع أمام السفارة السعودية في واشنطن باسم "طريق جمال خاشقجي"، وذلك بعدما صوت المجلس بإجماع تخليدا لذكرى الصحافي السعودي الذي قُتل في قنصلية بلاده بإسطنبول في العام 2018.

وسيتم تسمية جزء من جادة نيوهامشر بطول 213 مترا يقع بين مقر السفارة ومجمع ووترغيت، تيمنا بالصحافي السعودي المعارض الذي كان يعمل في صحيفة "واشنطن بوست" حين تمت تصفيته.

"نصب تذكاري لا يمكن التستر عليه أو قمعه"

وجاء في تقرير للمجلس أن "جمال خاشقجي كان من خلال عمله الصحافي مدافعا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون".

وتابع التقرير "بإطلاق اسم جمال خاشقجي على الشارع الأمامي لسفارة المملكة العربية السعودية، تنشئ المقاطعة نصبا تذكاريا له لا يمكن التستر عليه أو قمعه".

وقتل جمال خاشقجي المقرب سابقا من القيادة السعودية إلى أن أصبح من أشد منتقديها، في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول، على يد فريق أتى من المملكة. وعمد الفريق إلى خنقه وتقطيع جثته التي لم يُعثر عليها.

واتهم تقرير للاستخبارات الأمريكية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "بإصدار أمر تصفيته".

وبعدما أنكرت في بادئ الأمر حصول عملية الاغتيال، عادت الرياض وأقرّت بأنّ خاشقجي قُتل على أيدي عملاء تصرفوا من تلقاء أنفسهم.

ولم تشأ السفارة السعودية الإدلاء بتعليق على خطوة المجلس البلدي للعاصمة الأمريكية.

ومن المتوقّع أن توقّع رئيسة البلدية ميوريال باوزر النص الذي لن يلقى على الأرجح أي اعتراض في الكونغرس الأمريكي المشرف على تشريعات سلطات العاصمة.

وفي العام 2018، أطلقت واشنطن على شارع يقع أمام السفارة الروسية اسم بوريس نيميتسوف تكريما لهذا المعارض الشرس للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي اغتيل قبل ثلاثة أعوام في موسكو.

فرانس24/ أ ف ب

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