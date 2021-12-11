الولايات المتحدة: عشرات القتلى جراء إعصار بولاية كنتاكي والسلطات تعلن حالة الطوارئ

أعاصير مدمرة تضرب عددا من الولايات الأمريكية الجمعة 10 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

أعلن حاكم كنتاكي أن 50 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم بعد اجتياح أعاصير مدمرة الولاية وغيرها من الولايات الأمريكية في وقت متأخر مساء الجمعة ونهار السبت.

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أعربت سلطة ولاية كنتاكي الأمريكية عن مخاوفها من سقوط 50 قتيلا على الأقل بعدما اجتاح إعصار الولاية، فيما أعلن حاكمها عن فرض حالة الطوارئ على أراضيها.

وقال حاكم كنتاكي آندي بيشير في مؤتمر صحفي في ساعة مبكرة السبت "أخشى أن يكون قد قتل أكثر من 50 شخصا في كنتاكي ... ربما ما بين 70 و100، الأمر مروع".

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن أندي بيشير قوله خلال مقابلة أجرتها معه قناة (دبليو.إل.كيه.واي) إن عدد الوفيات قد يكون "أعلى من ذلك بكثير". وأضاف "التقارير تجعل القلب ينفطر".

وذكرت الصحيفة أن متحدثة باسم خدمة إدارة الطوارئ بالولاية قالت إن مسؤولي الإنقاذ لم يؤكدوا أرقام الوفيات أو الإصابات حتى وقت مبكر السبت.

وأعلن بيشير حالة الطوارئ في الولاية. ونقلت عنه الصحيفة قوله تعليقا على الدمار الناتج عن الأعاصير إنه سيكون "من أسوأ ما شهدنا منذ وقت طويل".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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