الولايات المتحدة

بايدن يعلن ولاية كنتاكي "منطقة كارثة كبرى" بعد مقتل العشرات في الأعاصير التي اجتاحتها

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سكان دارلين إيستروود وتيم إيفانز بعد الإعصار المدمر في مايفيلد، كنتاكي، الولايات المتحدة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2021.
سكان دارلين إيستروود وتيم إيفانز بعد الإعصار المدمر في مايفيلد، كنتاكي، الولايات المتحدة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2021. © رويترز.
نص: فرانس24 تابِع
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فيديو: علا غرة
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وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد كنتاكي ضمن خانة الولايات المنكوبة وصنفها "منطقة كارثة كبرى"، إثر مقتل العشرات في سلسلة من الأعاصير المدمرة التي اجتاحتها الجمعة، ما يمهد الطريق أمام إرسال المزيد من المساعدات الاتحادية إلى المنطقة، حسبما أعلنت السلطات الأمريكية.

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد ولاية كنتاكي "منطقة كارثة كبرى" بعد أن اجتاحت سلسلة من الأعاصير المدمرة الولاية الجمعة، ما يسمح للولاية بالحصول على مزيد من المساعدات الاتحادية، وذلك حسبما قال مسؤول في الإدارة الأمريكية.

مداخلة مراسل فرانس24 في واشنطن
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وطلب حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير رسميا هذا الإعلان الأحد بعد أن دمرت الأعاصير مدينة مايفيلد الصغيرة ومصنعا للشموع. وقال المسؤول في الإدارة إن بايدن تلقى الطلب ووافق عليه مساء الأحد.

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وأفاد حاكم كنتاكي بأن ما لا يقل عن 80 شخصا لقوا حتفهم في ولايته وأن عدد القتلى في النهاية سيتجاوز 100، ولكن يحدوه أمل في حدوث "بعض المعجزات" على الرغم من مرور أكثر من 24 ساعة منذ العثور على أي شخص على قيد الحياة تحت الأنقاض.

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وقال بشير إن هذه كانت أكثر الأعاصير تدميرا في تاريخ الولاية وأنه حتى المباني الأكثر ثباتا من الفولاذ والطوب سويت بالأرض.

فرانس24/ رويترز

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