بايدن يعلن ولاية كنتاكي "منطقة كارثة كبرى" بعد مقتل العشرات في الأعاصير التي اجتاحتها

سكان دارلين إيستروود وتيم إيفانز بعد الإعصار المدمر في مايفيلد، كنتاكي، الولايات المتحدة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد كنتاكي ضمن خانة الولايات المنكوبة وصنفها "منطقة كارثة كبرى"، إثر مقتل العشرات في سلسلة من الأعاصير المدمرة التي اجتاحتها الجمعة، ما يمهد الطريق أمام إرسال المزيد من المساعدات الاتحادية إلى المنطقة، حسبما أعلنت السلطات الأمريكية.

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد ولاية كنتاكي "منطقة كارثة كبرى" بعد أن اجتاحت سلسلة من الأعاصير المدمرة الولاية الجمعة، ما يسمح للولاية بالحصول على مزيد من المساعدات الاتحادية، وذلك حسبما قال مسؤول في الإدارة الأمريكية.

مداخلة مراسل فرانس24 في واشنطن 03:56

وطلب حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير رسميا هذا الإعلان الأحد بعد أن دمرت الأعاصير مدينة مايفيلد الصغيرة ومصنعا للشموع. وقال المسؤول في الإدارة إن بايدن تلقى الطلب ووافق عليه مساء الأحد.

تغريدة قناة سي إن إن "I know we've lost more than 80 Kentuckians. That number is going to exceed more than 100. This is the deadliest tornado event we've ever had," says Kentucky Gov. Andy Beshear on the tornado aftermath. https://t.co/wVBWOeoDSG #CNNSOTU pic.twitter.com/OgEjXrnejm — State of the Union (@CNNSotu) December 12, 2021

وأفاد حاكم كنتاكي بأن ما لا يقل عن 80 شخصا لقوا حتفهم في ولايته وأن عدد القتلى في النهاية سيتجاوز 100، ولكن يحدوه أمل في حدوث "بعض المعجزات" على الرغم من مرور أكثر من 24 ساعة منذ العثور على أي شخص على قيد الحياة تحت الأنقاض.

تغريدة جو بايدن Join me as I give remarks on our response to last night’s devastating storms. https://t.co/5gQ8qY6t8c — President Biden (@POTUS) December 11, 2021

وقال بشير إن هذه كانت أكثر الأعاصير تدميرا في تاريخ الولاية وأنه حتى المباني الأكثر ثباتا من الفولاذ والطوب سويت بالأرض.

فرانس24/ رويترز

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