الولايات المتحدة: الكونغرس يوافق على قانون رفع سقف الدين العام لتفادي خطر التخلف عن السداد

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وافق الكونغرس الأمريكي بعيد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء على رفع سقف ديون الولايات المتحدة مستبعدا بذلك خطر التخلف عن السداد لأكبر قوة اقتصادية في العالم. وسيسمح الحد الأقصى الجديد الذي يزيد عن 31 ترليون دولار، للولايات المتحدة بتسديد الدفعات المترتبة عليها حتى أوائل 2023 ويجنبها احتمال تخلف عن السداد عواقبه وخيمة.

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أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء زيادة سقف الديون بمقدار 2.5 تريليون دولار إلى نحو 31.4 تريليون وأرسله إلى مجلس النواب لإقراره للحيلولة دون تخلف لم يسبق له مثيل عن سداد الديون، وأقر مجلس النواب بدوره القانون بواقع 221 مقابل 209 أصوات، ليرسله إلى الرئيس جو بايدن من أجل توقيعه ليصبح قانونا بعد مناقشة مطولة في الكونغرس.

وجاء إقرار التشريع في مجلس الشيوخ بواقع 50 مقابل 49 صوتا في أعقاب مواجهة استمرت شهورا في الكونغرس مع سعي الجمهوريين لإجبار رفاق الرئيس جو بايدن الديمقراطيين على رفع سقف الديون بمفردهم من مستواه الحالي البالغ 28.9 تريليون دولار.

ومهد اتفاق الأسبوع الماضي بين زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ونظيره الجمهوري ميتش مكونيل الطريق أمام تصويت الثلاثاء، إذ تفادى قواعد المجلس الطبيعية التي تشترط موافقة ما لا يقل عن 60 من أعضائه المئة للمضي قدما في معظم التشريعات.

ديون ترامب

وكانت وزيرة الخزانة جانيت يلين قد حثت الكونغرس على رفع سقف الدين قبل اليوم الأربعاء.

والزيادة لازمة لأمور منها تغطية الديون التي تراكمت خلال فترة رئاسة دونالد ترامب، عندما زادت بنحو 7.85 تريليون دولار لأسباب من بينها التخفيضات الضريبية الشاملة والإنفاق لمكافحة كوفيد-19.

وشغلت معركة سقف الدين وأزمة أخرى، هي إقرار مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة حتى فبراير /شباط، الكثير من وقت الكونغرس هذا الشهر، ويتطلع أعضاء كلا المجلسين حاليا للشروع في عطلات طويلة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ديمقراطيو الكونغرس سيتمكنون من إقرار خطة "إعادة البناء بشكل أفضل" التي يتبناها بايدن وتبلغ كلفتها 1.75 تريليون دولار لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ومكافحة تغير المناخ بحلول عيد الميلاد. فالخلافات العميقة داخل الحزب بشأن حجم الحزمة ونطاقها تعرقل ذلك المسعى.

فرانس24/ رويترز/أ ف ب

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