فيروس كورونا: أنتوني فاوتشي يحذر من انتشار سريع لمتحور أوميكرون ويعرب عن قلقه على غير المطعمين

حذر خبير الصحة الأمريكي لدى البيت الأبيض أنتوني فاوتشي من أن متحورأوميكرون من فيروس كورونا " غير عادي" لسرعة انتشاره الشديد ، معربا عن قلقه على الأمريكيين الذين لم يتلقوا اللقاح ضد الفيروس والذي ينهاز عددهم الخمسين مليونا. وأضاف فاوتشي بأن هذا المتحور سيصبح مهيمنا وأن الأسابيع والأشهر القادمة ستكون صعبة تزامنا مع فصل الشتاء.

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حذر الأحد العالم الأمريكي البارز أنتوني فاوتشي، مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية، في حديث لشبكة "سي أن أن" من أن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا "تنتشر" في كل أنحاء العالم، معبرا عن قلقه حيال عدد الأميركيين الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الآن. ووصف فاوتشي الفيروس بأنه " فيروس غير عادي"، في إشارة إلى سرعة انتشار أوميكرون، مضيفا أن هذه المتحورة ستصبح مهيمنة و"سنواجه أسابيع أو أشهرا صعبة مع دخولنا في عمق فصل الشتاء".

وأضاف العالم الأمريكي "لإيه بي سي"، أن المتحورة تنتشر "بسرعة حقا، حرفيا في كل أنحاء العالم، وبلا أدنى شك في بلدنا"، معربا عن قلقه من أن نحو 50 مليون أميركي مؤهلين للتطعيم لم يتلقوا اللقاح بعد. و من المقرر أن يخاطب الرئيس جو بايدن الأمة الثلاثاء بشأن تطورات الجائحة في وقت تقوم إدارته بحملة جادة دعما للتطعيم.

وتابع "عندما يكون لديك هذا المستوى من الهشاشة ويكون لديك فيروس مثل أوميكرون ينتشر في سرعة كبيرة، فمن المحتمل جدا أننا سنشهد في بعض أجزاء البلاد ضغطا كبيرا على النظام الاستشفائي وكذلك على العاملين الصحيين"، حاضا الأميركيين على تلقي التطعيم والجرعات المعززة.

وقال فاوتشي لشبكة "إن بي سي" إن الفيروس "ينتشر في كل أنحاء العالم، حقا".

تنتشر المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا سريعا حول العالم، ما تسبب في فرض قيود في كثير من البلدان، على غرار هولندا التي فرضت إغلاقا.

وأعلن السناتوران الأميركيان إليزابيث وارن وكوري بوكر، المرشحان السابقان للانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديموقراطي لعام 2020، على تويتر الأحد أنهما مصابان بكوفيد وأن أعراضهما خفيفة، رغم تلقيهما التطعيم والجرعة المعززة. لكنهما لم يذكرا ما إذا كانا مصابين بالمتحورة أوميكرون.

أودت الجائحة بحياة أكثر من 5 ملايين شخص في كل أنحاء العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019. والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا جراء الفيروس مع تسجيلها أكثر من 800 ألف وفاة.

فرانس 24 / أ ف ب

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