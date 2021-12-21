فيروس كورونا: "أوميكرون" يهيمن في الولايات المتحدة ودول أوروبية تشدد إجراءات الوقاية

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صورة التُقطت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وفيها ليوبولد نيتوفت بيرغمان (10 سنوات) يتلقى لقاحًا ضد كوفيد في أماغار في الدانمارك

أصبح متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المهيمن في الولايات المتحدة الأمريكية بحسب بيانات السلطات الصحية حيث تغلب خلال أسابيع قليلة على "دلتا" حتى أنه بات اليوم يشكل أكثر من 95 % من الحالات الجديدة في ثلاث ولايات في شمال غرب البلاد وهي أوريغون وواشنطن وإيداهو وولايات في الجنوب الشرقي كفلوريدا وألاباما وجورجيا. وأوروبيا تعتقد المفوضية الأوروبية أن المتحور الجديد قد يصبح مهيمنا في هذه القارة مع حلول منتصف يناير المقبل، في حين قررت عدة دول أوروبية فرض قيود صحية جديدة تتراوح بين إغلاق الملاهي والمطاعم والمدراس إلى توسيع مجال التطعيم ليشمل الأطفال.

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أصبح "أوميكرون" المتحور من فيروس كورونا المهيمن إلى حد كبير في الولايات المتحدة وفق ما أظهرت بيانات السلطات الصحية الأمريكية، فيما تتضاعف التحذيرات والقيود حول العالم لمواجهة الانتشار السريع لهذا المتحور الشديد العدوى.

ورغم خطر موجة وبائية شتوية مرجحة، استبعد البيت الأبيض الإثنين فرض "إغلاق" في البلاد، كاشفًا أنّ الرئيس جو بايدن سيُعلن الثلاثاء "إجراءات" جديدة تستهدف "توسيع نطاق إجراء فحوص الكشف" عن كوفيد-19، مع الإشارة إلى "الأخطار التي تهدّد غير الملقّحين".

وقد تغلّب المتحور "أوميكرون" السريع الانتشار، على المتحوّر "دلتا" في غضون أسابيع، وبات يمثّل ما يصل إلى 96,3% من الحالات الجديدة في ثلاث ولايات في شمال غرب الولايات المتحدة (أوريغون وواشنطن وإيداهو)، حسب مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وفي مجموعة أخرى من الولايات الجنوبيّة الشرقيّة، بما في ذلك فلوريدا وألاباما وجورجيا، يمثّل "أوميكرون" 95,2% من الإصابات الجديدة، وهي نسبة مماثلة في أجزاء أخرى من البلاد.

وخضع الرئيس جو بايدن لاختبار لكوفيد جاءت نتيجته سلبيّة بعد أن كان على اتّصال قبل ثلاثة أيّام مع أحد أعضاء فريقه الذي ثبُتت الإثنين إصابته بالفيروس.

لكنّ دولاً أخرى أغلقت حدودها، فيما أعادت بعض البلدان فرض إغلاق، ومنعت أُخرى احتفالات نهاية العام.

"أوميكرون ينتشر"

توازيا، تتضاعف التحذيرات في الولايات المتحدة وأوروبا في مواجهة موجة الإصابات التي تسبب بها "أوميكرون" الذي رصد أول مرة في تشرين الثاني/نوفمبر في جنوب أفريقيا وبوتسوانا.

أوروبا تشدد من القيود الصحية لمواجهة انتشار متحور "أوميكرون" 01:22

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس "إذا أردنا إنهاء الجائحة في العام المقبل، يجب أن ننهي عدم المساواة (في اللقاحات)، عبر ضمان تطعيم 70 بالمئة من السكان في كل بلد بحلول منتصف العام المقبل".

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، متوجّهًا إلى العائلات والأشخاص الذين يرغبون في قضاء بعض الوقت معا خلال موسم الأعياد، إنّ "حدثًا يتمّ إلغاؤه أفضل من خسارة الأرواح".

وأضاف غيبريسوس "العام المقبل، تلتزم منظمة الصحة العالمية بذل كلّ ما في وسعها للقضاء على الجائحة".

المفوضية الأوروبية: "أوميكرون" قد يصبح المهيمن في أوروبا مع منتصف يناير

وبحسب المفوضية الأوروبية، قد يصبح "أوميكرون" المتحور المهيمن بحلول منتصف كانون الثاني/يناير في الاتحاد الأوروبي فيما لقّح 67 في المئة فقط من السكان بشكل كامل.

في بريطانيا، توفي 12 شخصا جراء إصابتهم بـ"أوميكرون" وأدخل 104 مصابين آخرين بالمتحور إلى المستشفى، وفق ما أعلن نائب رئيس الوزراء دومينيك راب الإثنين.

وقال راب "إذا راقبنا أوميكرون، ندرك أنّه ينتشر بسرعة كبيرة"، مضيفا "لا نعرف حقا إلى أي مدى سيسوء الأمر".

ونبه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإثنين إلى أنّه "لن يتردّد" في فرض قيود أكثر شدّة عند الضرورة لاحتواء تفشّي "أوميكرون".

من جانبه، أعلن رئيس بلدية لندن العمّالي صادق خان الإثنين إلغاء الاحتفالات التي كانت مقرّرة في المدينة لمناسبة رأس السنة.

في سياق متّصل، أرجئ منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الذي كان مقرّرا في الفترة من 17 إلى 21 كانون الثاني/يناير في دافوس السويسريّة بسبب مخاوف مرتبطة بانتشار "أوميكرون"، وفق ما أعلن المنظّمون في بيان.

أما في ألمانيا، فتستعدّ الحكومة لتشديد القيود الصحية بحلول العام الجديد، من خلال إغلاق جميع النوادي الليلية وتقليل الاتصال بين الأفراد، وبينهم الملقّحون.

في هولندا، أغلقت كل المتاجر والمطاعم والحانات ودور السينما والمتاحف والمسارح اعتبارا من الأحد حتى 14 كانون الثاني/يناير، فيما ستغلق المدارس أبوابها على الأقل حتى 9 كانون الثاني/يناير.

في بلجيكا، أعطت الحكومة الإثنين الضوء الأخضر لتطعيم الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما ضد كوفيد بشكل مجاني وطوعي بموافقة الوالدين.

ووسّعت دول أوروبية عدّة، بينها الدانمارك والنمسا واليونان وإسبانيا والبرتغال، نطاق التلقيح ليشمل الأطفال. وفي فرنسا، أعطت السلطات الصحية الضوء الأخضر الإثنين لذلك، وتأمل الحكومة في بدء الحملة الأربعاء.

في البرازيل، أعلنت وزارة الصحّة الإثنين أنّ البالغين الذين يعانون ضعف المناعة سيتمكنون من تلقي جرعة رابعة من لقاح مضاد لكوفيد بعد أربعة أشهر من الجرعة الثالثة.

نوفافاكس خامس لقاح مرخص

في أوروبا، صار نوفافاكس خامس لقاح مرخّص، وهو يرتكز على تقنيّة تقليديّة أكثر من تلك التي تستخدمها اللقاحات الأخرى، ما يسمح وفق الشركة الأمريكية المصنّعة بتقليل الشكوك لدى الأشخاص غير الملقّحين.

ورحبت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في بيان بإجازة استخدام اللقاح، قائلة إنه "إضافة مرحّب بها إلى الترسانة لحماية الأوروبيين. أتمنى أن يكون تشجيعا قويا لغير الملقحين ولمن لم يتلقوا الجرعة المعززة".

ووقّعت المفوضية الأوروبية عقدًا مع شركة نوفافاكس في آب/أغسطس يمنح الدول الأعضاء إمكانية شراء ما يصل إلى 100 مليون جرعة لعام 2022، مع خيار 100 مليون جرعة إضافية لعامي 2022 و2023.

فرانس24/ أ ف ب

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