القضاء الأمريكي يدين أستاذا جامعيا لإخفاء مشاركته في برنامج صيني يشتبه باستخدامه للتجسس الاقتصادي

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الأستاذ في جامعة هارفارد تشارلز ليبر (الأول من اليمين) خلاف حفل في إسرائيل منح خلاله جائزة وولف للإنجازات العلمية في 2012

بعد أن أدانته محكمة فيدرالية في بوسطن الثلاثاء، قال الادعاء الأمريكي إن تشارلز ليبر، أستاذ الكيمياء البارز في جامعة هارفارد والخبير في تكنولوجيا النانو، قد "كذب على المحققين الفيدراليين وعلى جامعته بعد محاولته إخفاء مشاركته في برنامج صيني" تشتبه السلطات باستخدامه أداة للتجسس الاقتصادي. وبحسب وزارة العدل الأمريكية فإن برنامج "ألف موهبة" المذكور "يسعى إلى جذب خبراء من الخارج لنقل معرفتهم وخبراتهم إلى الصين".

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بعد محاكمة استمرت ستة أيام، دانت محكمة فيدرالية في بوسطن الثلاثاء تشارلز ليبر أستاذ الكيمياء البارز في جامعة هارفارد، بالكذب على السلطات لإخفائه صلته ببرنامج صيني تشتبه الولايات المتحدة في استخدامه لتجسس اقتصادي، وعدم الإبلاغ عن جزء من دخله وعن حساب مصرفي يملكه في الخارج حسب وثيقة محكمة.

وقال مدع فيدرالي باسم وزارة العدل الأمريكية التي رفعت الدعوى، في بيان إن ليبر (62 عاما)، الرئيس السابق لقسم الكيمياء في الجامعة الأمريكية العريقة، "كذب على المحققين الفدراليين وعلى هارفارد لمحاولته إخفاء مشاركته في البرنامج الصيني ’1000 موهبة‘".

وكانت وزارة العدل الأمريكية ذكرت عند اتهام الأستاذ الجامعي في حزيران/يونيو 2020 أن هذا البرنامج "يسعى إلى جذب (خبراء) من الخارج لنقل معرفتهم وخبراتهم إلى الصين، ويكافئ غالبا أعضاءه على سرقة ملكية فكرية".

وأوضح الادعاء أن هذا الخبير في تكنولوجيا النانو حصل أيضا على مبالغ "تصل إلى خمسين ألف دولار شهريا" لمدة ثلاث سنوات من قبل معهد التكنولوجيا في مدينة ووهان الصينية، إلى جانب نفقات سنوية تبلغ 150 ألف دولار و1,5 مليون دولار لإنشاء مختبر هناك.

وعبر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) الذي أوقف الأستاذ الجامعي في 2020، عن أسفه لأن "ليبر استغل انفتاح نظامنا الأكاديمي وشفافيته".

وبعد محاكمة استمرت ستة أيام أدين ليبر بالكذب على السلطات الفدرالية وعدم الإبلاغ عن جزء من دخله وعن حساب مصرفي يملكه في الخارج حسب وثيقة محكمة. ولم يعلن عن دخله من معهد ووهان للتكنولوجيا لسلطات الضرائب الأمريكية في 2013 و2014. وسيعلن الحكم الذي سيصدر بحقه في وقت لاحق لكنه قد يُسجن لسنوات.

وفي عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كثفت وزارة العدل الأمريكية التحقيقات في أعمال تجسس اقتصادي محتمل من قبل الصين، المنافسة الاقتصادية الكبرى للولايات المتحدة. وتشارلز ليبر هو أشهر عالم ورد اسمه في هذا التحقيق وإن لم يكن متهما بشكل مباشر بتجسس اقتصادي.

فرانس24/أ ف ب

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