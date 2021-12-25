إطلاق أكبر تلسكوب فضائي لوكالة ناسا لكشف أسرار الكون عند تشكل أقدم المجرات فيه

© ناسا/ أ ف ب

في هذه الصورة التي أصدرتها وكالة ناسا، يظهر صاروخ آريان 5 من أريان سبيس مع تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا على متنه، في منصة الإطلاق، في 23 ديسمبر 2021، في ميناء الفضاء الأوروبي، مركز غيانا للفضاء في كورو، غيانا الفرنسية. التلسكوب، أقوى مرصد فضائي تم بناؤه على الإطلاق، جاهز الآن مبدئيًا لإطلاقه في يوم عيد الميلاد، بعد عقود من الانتظار.

في مهمة هي الأولى، ستطلق الناسا السبت تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي الذي ستكون مهمته الحصول على لمحة أولية للكون كما كان موجودا في الوقت الذي يُعتقد أن أقدم المجرات تشكلت فيه.

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من المقرر أن تطلق إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) السبت تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي من الساحل الشمالي الشرقي لأمريكا الجنوبية. وأشادت ناسا بالتلسكوب باعتباره المرصد الأول لعلوم الفضاء في العقد المقبل.

ويذكر أن هذا التلسكوب يعد وسيلة للسماح للبشرية بالحصول على لمحة أولية للكون كما كان موجودا في الوقت الذي يُعتقد أن أقدم المجرات تشكلت فيه.

ويعمل التلسكوب بالأشعة تحت الحمراء وتبلغ تكلفته تسعة مليارات دولار وسيقوم صاروخ آريان 5 بإطلاقه في الساعة 7:20 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1220 بتوقيت غرينتش) من قاعدة الإطلاق التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية في جيانا الفرنسية.

وإذا تمت المهمة كما هو مخطط لها سيقوم الصاروخ الفرنسي الصنع بوضع التلسكوب في الفضاء بعد رحلة مدتها 26 دقيقة. ويبلغ وزن التلسكوب 14000 رطل ويعادل عند فتحه مساحة ملعب تنس تقريبا.

وسيتجه التلسكوب خلال الشهر التالي إلى وجهته في مدار حول الشمس على بعد نحو مليون ميل من الأرض أو على بعد أربعة أضعاف من القمر.

وسيحافظ المسار الخاص للتلسكوب على محاذاة ثابتة مع الأرض حيث يدور الكوكب والتلسكوب حول الشمس جنبا إلى جنب.

وأطلق على التلسكوب اسم "جيمس ويب" نسبة إلى رئيس ناسا خلال معظم فترة تكوين الوكالة في الستينات وهو أكثر حساسية من سابقه تلسكوب "هابل" بنحو 100 مرة ومن المتوقع أن يغير فهم العلماء للكون ومكاننا فيه.

فرانس24/ رويترز

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