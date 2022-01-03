الولايات المتحدة تهدد "برد حازم" إذا غزت روسيا أوكرانيا

في هذه الصورة التي التقطت عبر النافذة ، يتحدث الرئيس جو بايدن عبر الهاتف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من المكتب البيضاوي للبيت الأبيض في واشنطن ، الخميس 9 ديسمبر 2021.

أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هاتفيا الأحد بأن الولايات المتحدة وحلفاءها "سيردون بحزم" إذا غزت روسيا أوكرانيا، بحسب بيان للرئاسة الأمريكية. وأضاف بايدن أنه يدعم في نفس الوقت حلا دبلوماسيا للأزمة الأوكرانية. وتقود نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ونظيرها الروسي سيرغي ريابكوف مباحثات بهذا الشأن في جنيف في التاسع من كانون الثاني/يناير الجاري.

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مكالمة هاتفية الأحد أن الولايات المتحدة وحلفاءها "سيردون بحزم" إذا غزت روسيا جارتها الغربية.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية جين ساكي في بيان إن بايدن أكد أيضا لزيلينسكي أن الولايات المتحدة تدعم حل الأزمة الأوكرانية عن طريق الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك المحادثات الروسية-الأمريكية الرفيعة المستوى المقرر عقدها في جنيف يومي 9 و10 كانون الثاني/يناير الجاري.

وتبدأ روسيا والولايات المتحدة في التاسع من كانون الثاني/يناير مباحثات في جنيف تتناول الشأن الأوكراني، تتولاها نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ونظيرها الروسي سيرغي ريابكوف، على أن يليها في 12 من الشهر نفسه اجتماعا بين روسيا وحلف شمال الأطلسي ثم اجتماع في 13 منه في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأضاف البيان أن "الرئيس بايدن أوضح أن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سيردون بشكل حازم إذا غزت روسيا أوكرانيا".

وفي كييف سارع الرئيس الأوكراني للتعبير عن امتنانه للدعم الأمريكي "الراسخ" لبلاده في مواجهة التهديدات الروسية.

وأوضحت ساكي أن بايدن شدد أيضا على مسامع نظيره الأوكراني على التزام الولايات المتحدة "مبدأ "لا شيء يتعلق بكم من دونكم"، في إشارة على ما يبدو إلى أن واشنطن ستشرك كييف في أي مفاوضات تتعلق بمستقبل أوكرانيا.

كما أعرب الرئيس الأمريكي عن "دعمه لإجراءات بناء الثقة من أجل نزع فتيل التوترات في دونباس ولدبلوماسية نشطة للدفع قدماً بتطبيق اتفاقيات مينسك" التي أبرمت برعاية فرنسا وألمانيا وتعهدت بموجبها أوكرانيا إجراء إصلاحات سياسية مقابل تعهد روسيا إنهاء دعمها للمتمردين الانفصاليين الموالين لها.

"دعم راسخ"

وكتب الرئيس الأوكراني زيلينسكي في تغريدة على تويتر: "نثمن الدعم الراسخ لأوكرانيا" من جانب الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه بحث ونظيره الأمريكي "الإجراءات المشتركة بين أوكرانيا والولايات المتحدة والشركاء لحفظ السلام في أوروبا والحؤول دون مزيد من التصعيد".

وتتهم كييف وحلفاؤها الغربيون موسكو بحشد عشرات آلاف الجنود على حدود أوكرانيا تمهيدا لغزو محتمل.

من جهتها، تؤكد روسيا أن ضمان أمنها يتم بمنع أي توسع لحلف شمال الأطلسي الذي تعتبره تهديدا وجوديا لها، وبوضع حدّ للأنشطة العسكرية الغربية التي تؤكد أنها تجري على مقربة من حدودها.

وكان بايدن أعلن الجمعة أنه حذر مجددا نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما الخميس من أيّ محاولة لغزو أوكرانيا.

فرانس24 /أ ف ب

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