ريبورتاج: أقوى موجة عدوى بفيروس كورونا تجتاح ولاية بنسيلفانيا الأمريكية بعد رفض تلقي اللقاحات

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تجتاح أقوى موجة عدوى بفيروس كورونا ولاية بنسيلفانيا الأمريكية لأول مرة منذ ظهور الوباء ويزيد من شراستها حلول فصل الشتاء. وتسهر السلطات الصحية في الولاية على ضمان منع انتشار الوباء بين السكان، لكنها تطالبهم ببذل المزيد من الجهد والمرونة فيما يتعلق بتلقي التطعيم وبخاصة الجرعة الثانية من اللقاح. فالعديد من الناس يرفضون التطعيم ويتذرعون بعدد من الأسباب منها وجود أدوية أخرى للعلاج أو أن اللقاحات لم تجرب بالقدر الكافي للتأكد من سلامتها.