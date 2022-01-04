فيروس كورونا: عدد الإصابات اليومية يتخطى المليون في الولايات المتحدة وأوميكرون يمثل النسبة الأكبر

عامل صحي يحضر جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مركز تطعيم بأحد مطاعم "مكدونالدز" في مدينة شيكاغو الأمريكية، 21 كانون الأول/ديسمبر 2021.

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية الإثنين حصيلة قياسية عالمية في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا وذلك بتخطيها حاجز المليون إصابة. ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه المتحور أوميكرون تفشيا متسارعا وصل لنحو 59 بالمئة من الإصابات بالولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 25 كانون الأول/ديسمبر. فيما لفت كبير مستشاري مكافحة الأوبئة في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي إلى أن الموجة الجديدة قد تبلغ ذروتها بعد أسابيع قليلة فقط.

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وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز وفي وقت يتفشى فيه المتحور أوميكرون بوتيرة متسارعة، سجلت الإثنين الولايات المتحدة أكثر من مليون إصابة يومية. وحسب السجلات، فإن 1,080,211 إصابة جديدة قد سجلت في البلاد، وهي حصيلة قياسية عالمية، مع تضاعف عدد الإصابات في الأسبوع السابق.

ويأتي ذلك بعدما حذر كبير مستشاري مكافحة الأوبئة في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي من أن البلاد تشهد "ارتفاعا شبه عمودي" في الإصابات بكوفيد، لكنه لفت إلى أن الموجة قد تبلغ ذروتها بعد أسابيع قليلة فقط.

ويمثل أوميكرون، وهو المتحور الأكثر قابلية للانتقال حتى الآن، نحو 59 في المئة من الإصابات في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 25 كانون الأول/ديسمبر، وفقا للأرقام الحكومية.

وقال فاوتشي إن تجربة جنوب أفريقيا، حيث اكتشف المتحور أواخر تشرين الثاني/نوفمبر وبلغ ذروته بسرعة ثم تراجع بالسرعة نفسها تقريبا، أعطت بعض الأمل.

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وكانت معدلات الوفيات والحالات التي تستدعي دخول المستشفى في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة أقل بكثير مما كانت عليه خلال موجات كوفيد السابقة.

مع 9382 وفاة خلال الأيام السبعة الماضية، انخفض عدد الوفيات في البلاد بنسبة 10 في المئة على أساس أسبوعي.

وفي الأيام السبعة الماضية، سجلت البلاد 3,4 ملايين إصابة، بمعدل 486 ألفا يوميا، وبلغت ذروتها في 3 كانون الثاني/يناير وفق بيانات جامعة جونز هوبكنز المرجعية.

وكانت الحصيلة القياسية السابقة في الولايات المتحدة خلال الموجات السابقة 258 ألف إصابة يوميا، وسجّلتها البلاد في الأسبوع الممتد من 5 كانون الثاني/يناير 2021 حتى 11 منه.

وكافح المسؤولون لإيجاد توازن يحمي الصحة العامة بدون إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد.

والأسبوع الماضي، خفضت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) فترة الحجر الصحي للمصابين بكوفيد من دون أعراض من 10 أيام إلى خمسة، في محاولة لتخفيف الاضطرابات التي يسببها أوميكرون.

والإثنين، وافقت إدارة الأغذية والعقاقير (إف دي إيه) على جرعة معززة من لقاح فايزر للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما قبل إعادة فتح المدارس بعد عطلة الأعياد.

فرانس24/ أ ف ب

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