الولايات المتحدة: مصرع 19 شخصا على الأقل في حريق بمبنى سكني بنيويورك

© أ ف ب

رجال الإطفاء يجلون ضحايا حريق نشب بمبنى سكني في نيويورك، 9 كانون الثاني/ يناير 2022.

أودى حريق اندلع الأحد في مبنى سكني شاهق في حي برونكس بنيويورك إلى مقتل 19 شخصا على الأقل بينهم 9 أطفال وإصابة العشرات. وتعاني نيويورك التي يقيم فيها نحو تسعة ملايين نسمة، أزمة سكن في العديد من أحيائها، فضلا عن تقادم مبان عدة وافتقارها إلى الصيانة اللازمة

إعلان اقرأ المزيد

توفي 19 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في حريق شبّ في مبنى سكني شاهق في حي برونكس بنيويورك، وفق ما أعلن رئيس بلدية المدينة إريك آدامز الأحد.

وقال آدامز الذي تولى منصبه قبل نحو أسبوع، لشبكة سي إن إن "تم التأكد من مصرع 19 شخصا، إضافة إلى العديد من المصابين في حالة حرجة"، موضحا أن 63 شخصا أصيبوا في الحريق.

وتحدث رئيس البلدية الجديد، وهو شرطي سابق من أصول إفريقية تولى منصبه في الأول من كانون الثاني/يناير، عن "مأساة حقيقية للمدينة وليس لحي برونكس فحسب".

وتعاني نيويورك التي يقيم فيها نحو تسعة ملايين نسمة، أزمة سكن في العديد من أحيائها، فضلا عن تقادم مبان عدة وافتقارها إلى الصيانة اللازمة.

وأظهرت مشاهد بثت على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة نيران هائلة ودخانا أسود كثيفا يتصاعد من نافذة مبنى يضم طبقات عدة في حي برونكس المترامي في شمال نيويورك.

وكان عناصر الإطفاء أشاروا في حصيلة سابقة الى إصابة ثلاثين شخصا.

وأسفر حريق الأربعاء الفائت في مبنى سكني في فيلادلفيا عن مصرع 12 شخصا بينهم ثمانية أولاد.

فرانس 24/ أف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك