المحكمة العليا الأمريكية ترفض طلب ترامب الحفاظ على سرية وثائق اعتداء الكابيتول وعدم تسليمها للكونغرس

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أيدت الأربعاء المحكمة العليا الأمريكية، بغالبية ثمانية من تسعة أعضاء، الحكم الذي أصدرته سابقًا محكمة استئناف فيدرالية برفض طلب ترامب الحفاظ على سرية الوثائق المتعلقة بالاعتداء على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير من العام الماضي الذي وقع قبيل موعد تسليم السلطة للرئيس الحالي جو بايدن. وبات من المحتم على الأرشيف الوطني ،الذي يحتفظ بهذه الوثائق، تسليمها إلى لجنة الكونغرس المكلفة التحقيق في اعتداء أنصار ترامب على الكابيتول.

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رفضت المحكمة العليا الأمريكية الأربعاء طلب الرئيس السابق دونالد ترامب منع تسليم الكونغرس وثائق متعلقة بالاعتداء على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير من العام الماضي.

وحاول ترامب منع تسليم الوثائق التي يحتفظ بها الأرشيف الوطني إلى لجنة الكونغرس المكلفة التحقيق في اعتداء أنصاره على الكابيتول.

وأيدت المحكمة العليا بغالبية ثمانية أعضاء مقابل عضو واحد الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف فدرالية برفض طلب ترامب الحفاظ على سرية الوثائق. وكان القاضي المحافظ كلارنس توماس الوحيد من بين أعضاء المحكمة العليا الذي صوت لصالح تعليق الحكم.

وسعى ترامب إلى استخدام صلاحيته كرئيس سابق بالحفاظ على سرية سجلات البيت الأبيض، في محاولة لإبقاء تلك المتعلقة بالاعتداء بعيدا عن لجنة التحقيق.

فرانس24/أ ف ب

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