ريبورتاج-البرازيل: تأجيل العروض الرسمية لكرنفال ريو دي جانيرو إلى أبريل بسبب فيروس كورونا

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أرجأت الجمعة مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عروض الكرنفال الأشهر في العالم حتى نهاية أبريل/نيسان بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا. ويؤثر الكرنفال على السياحة والأيادي العاملة والعديد من الوظائف المؤقتة، إذ يعتبر مصدر انتعاش لاقتصاد المدينة بأكملها. وبلغت خسائر الكرنفال بسبب الوباء العام الماضي 900 مليون يورو، ومن المتوقع أن تصل خسائر هذه النسخة إلى 160 مليون يورو. تقرير تيم فيكيري وبيرين جوان وماري زعرور حنا.