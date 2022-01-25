الرئيس الكولومبي يعلن "تحييد" أكبر قيادي منشق عن "الفارك" في البلاد

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مقتل قائد سابق في قوات الفارك المنشق يوكليديس إسبانا على يد الجيش الكولومبي، 24 كانون الثاني/يناير 2022.

أعلن الرئيس الكولومبي "تحييد" قائد جماعة متمردة منشق عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية الفارك التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة الكولومبية في 2016. وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت يوكليديس إسبانا الملقب بـ"جونير" ضمن قائمة الإرهابيين المطلوبين كما رصدت الحكومة الكولومبية 755 ألف دولار للحصول على معلومات تساعد في القبض عليه.

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أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي مقتل قائد جماعة متمردة منشقة رافضة لاتفاق السلام الموقع عام 2016 خلال اشتباك مع الجيش الاثنين.

وقال دوكي في بيان إنه تم "تحييد" يوكليديس إسبانا الملقب بـ"جونير"، مضيفا "هذه واحدة من أكبر الضربات التي تم توجيهها لمنشقي منظمة الفارك. نحن نتحدث عن مجرم لديه سجل إجرامي يعود إلى أكثر من 25 عاما".

وذكر الجيش إن "جونير" قتل في هجوم للقوات العسكرية بدعم من الشرطة في بلدية تاكيويو في مقاطعة كوكا.

وقال الجنرال لويس فرناندو نافارو قائد القوات المسلحة الكولومبية: "استخدمنا أحدث التقنيات الخاصة بالعمليات الاستخبارية وهكذا تم تحييد رمز الشر هذا اليوم حوالي الساعة 3,00 بعد الظهر".

وخاضت القوات المسلحة الثورية الكولومبية الفارك تمردا مسلحا داميا ضد الدولة الكولومبية استمر نصف قرن، قبل توقيع اتفاق سلام عام 2016. وفي ذلك العام رفضت جماعات داخل المنظمة إنهاء القتال وانشقت عنها.

وقام "جونير" الذي لم يتم الكشف عن عمره بالتنسيق بين العديد من الجماعات المنشقة التي يقودها جنتيل دوارتي وإيفان مورديسكو، وهما من أبرز المطلوبين في كولومبيا.

وأدرج اسم "جونير" في قائمة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة، وعرضت الحكومة الكولومبية 755 ألف دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقاله.

ولم يكن "جونير" معروفا للعامة حتى إجرائه مقابلة عام 2020 حول توسع المجموعة المنشقة نشرتها صحيفة "أل إسبيكتادور".

فرانس24/ أ ف ب

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