الحرب في أوكرانيا: بايدن يعلن حظر الولايات المتحدة واردات النفط الروسي

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء حظرا أمريكيا على واردات النفط والغاز والطاقة من روسيا، موضحا أن هذا القرار اتخذ بعد "تنسيق وثيق" مع الحلفاء. كما صرح الرئيس الأمريكي بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لن "يحقق النصر أبدا" في هذه الحرب التي ستعجز روسيا عن السيطرة عليها.

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء في خطاب ألقاه بالبيت الأبيض حظرا على واردات النفط من روسيا في أقسى إجراء اتّخذته إدارته حتى الآن لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.

وقال بايدن "سنحظر جميع واردات النفظ والغاز والطاقة. هذا يعني أن النفط الروسي لن يكون مقبولًا بعد الآن في موانئ الولايات المتحدة، وسيُوجه الشعب الأمريكي ضربة أخرى قوية لبوتين" مضيفا أن قرار الحظر اتُخذ "بتنسيق وثيق" مع الحلفاء.

وأضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن روسيا ستكون عاجزة عن السيطرة على أوكرانيا برمتها، مؤكدا أن بوتين لن "يحقق النصر أبدا" في هذه الحرب.

وأكد بايدن "قد تستمر روسيا في تحقيق التقدم بثمن مروع. لكن يتضح من الآن أن أوكرانيا لن تشكل أبدا انتصارا لبوتين. قد يتمكن بوتين من السيطرة على مدينة، لكنه لن يتمكن من الاستيلاء على البلد" برمته.

وألقى بايدن خطابًا الثلاثاء في البيت الأبيض أعلن فيه حظرًا على واردات النفط من روسيا في أقسى إجراء اتّخذته إدارته حتى الآن لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.

ودعا بايدن الكونغرس إلى اعتماد خطة دعم في المجال الانساني والعسكري في أوكرانيا بقيمة 12 مليار دولار. وقال "سنواصل دعم الشعب الأوكراني الشجاع الذي يحارب من أجل بلده".

ويُجمع الكونغرس الأمريكي، بشكل نادر، على دعم أوكرانيا التي بدأ الجيش الروسي غزوها في 24 شباط/فبراير.

فرانس24 / أ ف ب

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