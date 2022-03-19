تحطم طائرة عسكرية أمريكية في النرويج يسفر عن مقتل أربعة جنود

قوات الناتو يتدربون في النرويج، 17 مارس/آذار 2022

لقي أربعة جنود أمريكيين حتفهم عند تحطم طائرتهم العسكرية في النرويج أثناء مشاركتها في تدريبات ينظمها الحلف الأطلسي، على ما أعلنت القوات المسلحة النرويجية السبت. وبدأت التدريبات هذا الأسبوع وسط توتر شديد بين روسيا والحلف بشأن الحرب في أوكرانيا، لكنها كانت مقررة قبل وقت طويل من بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير/شباط.

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قتل أربعة جنود أمريكيين عند تحطم طائرتهم في النرويج أثناء مشاركتها فيتدريبات ينظمها حلف شمال الأطلسي، وفق ما أعلن الجيش النرويجي.

وأكدت ناطقة باسم وزارة الدفاع النرويجية ستين باركلاي غاسلاند لوكالة الأنباء الفرنسية السبت أن "الضحايا الأربعة أمريكيو الجنسية".

من جهته، كتب رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره في تغريدة على تويتر "ببالغ الأسى تلقينا رسالة مفادها أن أربعة جنود أمريكيين قتلوا في تحطم طائرة الليلة الماضية" مشيرا إلى أن "الجنود كانوا يشاركون في مناورات حلف شمال الأطلسي +كولد ريسبونس+".

وكان قد فقد الاتصال بالطائرة التابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية (مارينز) وهي من طراز أوسبري الجمعة في شمال النرويج في أحوال جوية سيئة، حسب جهاز الطوارئ الإقليمي الذي أوضح أن عملية البحث معقدة بسبب الطقس.

فذكرت وزارة الدفاع في بيان "عند الساعة 01,30 ليلا (00,30 ت غ) وصلت الشرطة إلى منطقة الحادث".

وكانت الطائرة تشارك في مناورات "كولد ريسبونس" العسكرية التي تضم 200 طائرة ونحو خمسين سفينة.

اختبار قدرة النرويج على تلقي تعزيزات من الحلفاء في حال التعرض لهجوم

وتهدف هذه المناورات التي تستمر حتى الأول من أبريل/نيسان، إلى اختبار قدرة النرويج على تلقي تعزيزات خارجية من الحلفاء على أراضيها في حال التعرض لهجوم من دولة ثالثة، عملا ببند الدفاع المشترك للحلف الأطلسي.

وتتواصل هذه المناورات وفق برنامجها المحدد مع إجراءات إضافية بسبب سوء أحوال الطقس، وفق ما أكدتت وزارة الدفاع النروجية.

وبدأت التدريبات هذا الأسبوع وسط توتر شديد بين روسيا والحلف بشأن غزو أوكرانيا، لكنها كانت مقررة قبل وقت طويل من بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير/شباط.

فرانس24/أ ف ب

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