وفاة وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت وبايدن ينعى امرأة "غيرت مجرى التاريخ"

غيب الموت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت عن 84 عاما بعد معاناتها من السرطان حسبما قالت عائلتها الأربعاء. وأولبرايت هي أول امرأة تولت حقيبة الدبلوماسية في الولايات المتحدة وإحدى أكثر الشخصيات السياسية نفوذا في جيلها. الرئيس الأمريكي جو بايدن نعى المرأة التي "غيرت مجرى التاريخ" مؤكدا أنها كانت "الأكثر التزاما" في بلاده بما يخص "الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان".

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توفيت مادلين أولبرايت، أول امرأة تولت وزارة الخارجية الأمريكية وإحدى أكثر الشخصيات السياسية نفوذا في جيلها، عن 84 عاما بعد معاناتها من السرطان، حسبما أعلنت عائلتها الأربعاء.

وفي السياق، أفادت العائلة في بيان بأن أولبرايت توفيت "محاطة بأفراد من العائلة وأصدقاء". ونعت العائلة "والدة وجدة وأختا وصديقة محبة" و"مدافعة بلا كلل عن الديمقراطية وحقوق الإنسان".

Below is a statement from the family of @Madeleine: pic.twitter.com/C7Xt0EN5c9 — Madeleine Albright (@madeleine) March 23, 2022

وبالمناسبة، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء إن أولبرايت "غيرت مجرى التاريخ". وشدد بايدن في بيان على أن "القوة" التي كانت تتحلى بها أولبرايت "غيرت مجرى التاريخ"، مشيرا إلى أنها كانت "الأكثر التزاما" في الولايات المتحدة "في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان".

بدوره، أشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس بأولبرايت "الرائدة باعتبارها أول امرأة تتولى وزارة الخارجية، والتي فتحت الباب فعليا أمام عناصر كبيرة من قوتنا العاملة". مضيفا "أعلم أن العديد من الأشخاص في هذا المبنى يشعرون بالحزن اليوم".

RT @StateGWI: تخطت مادلين أولبرايت حواجز كثيرة عمرها أكثر من 200 عام عندما كانت أول امرأة تشغل منصب وزيرة الخارجية الأمريكية. دافعت عن حقوق الإنسان للمجتمعات المهمشة ودافعت عن الديمقراطية في جميع أنحاء العالم. تعرفوا على المزيد عن عملها عبر هذا الموقع: https://t.co/wZIdZxbxT2 — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) March 23, 2022

وتولت أولبرايت حقيبة الخارجية خلال عهد الرئيس بيل كلينتون بين 1997 و2001، وكانت أيضا سفيرة لبلادها لدى الأمم المتحدة. وقورن نفوذها على المستوى الدولي بدور مارغريت ثاتشر في بريطانيا في ثمانينيات القرن الماضي.

وكانت أولبرايت، المولودة في تشيكوسلوفاكيا، تدرك أنها تنتمي إلى جيل جديد من النساء اللواتي يدخلن معترك القطاع العام. وقالت أولبرايت في إحدى المرات "كانت الطريقة الوحيدة للمرأة كي تعبر عن آرائها في السياسة الخارجية، هي بالزواج من دبلوماسي ثم سكب الشاي على حضن سفير يرتكب إساءات". أضافت في حينه "اليوم، تنخرط النساء في كل جوانب الشؤون الدولية".

فرانس24/ أ ف ب

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