الاتحاد الأوروبي يؤكد تجميد أصول روسية بقيمة نحو 30 مليار يورو على خلفية الحرب في أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا

جمدت حكومات الاتحاد الأوربي أصولا قيمتها 29.5 مليار يورو ترتبط بالنخبة وشخصيات أخرى خاضعة للعقوبات بسبب علاقتها بالكرملين. ومنذ الهجوم الروسي على أوكرانيا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قرابة 700 شخص على صلة بالكرملين، منهم عدد من الأثرياء ورجال الأعمال.

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أعلنت المفوضية الأوروبية الجمعة أن حكومات الاتحاد الأوروبي جمدت أصولا قيمتها 29.5 مليار يورو ترتبط بالنخبة وشخصيات أخرى خاضعة للعقوبات بسبب علاقتها بالكرملين.

ووفقا للمفوضية فإن هذه الأصول التي تم تجميدها منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا تشمل حسابات مصرفية وقوارب وطائرات هليكوبتر وعقارات وأعمالا فنية. وذكرت أنها منعت بالإضافة إلى ذلك معاملات مالية تبلغ قيمتها نحو 196 مليار يورو. لكن المفوضية لم تذكر القيمة الكلية لأصول النخبة الروسية في الاتحاد الأوروبي.

ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قرابة 700 شخص على صلة بالكرملين، منهم عدد من الأثرياء ورجال الأعمال. ومن المنتظر إضافة 200 آخرين إلى القائمة الجمعة.

وقالت المفوضية إن نحو نصف الدول الأعضاء في الاتحاد هي فقط التي أعلنت عن إجراءات اتخذتها لتجميد الأصول رغم وجود إلزام قانوني بفعل ذلك. ولم تذكر البلدان التي قدمت ما لديها من معلومات.

وكانت وكالة رويترز قد ذكرت في مارس/آذار أن عددا من الدول الأعضاء تمانع في إعلان ومشاركة البيانات المتعلقة بالأصول.

فرانس24/ رويترز

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