الرئيس المكسيكي يفوز في استفتاء على بقائه في منصبه وسط نسبة مشاركة ضعيفة

الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يفوز باستفتاء على البقاء في منصبه في استفتاء أجري الأحد 10 نيسان/ أبريل 2022.

في اقتراع عرف إقبالا ضعيفا من قبل الناخبين، أظهرت نتائج أولية فوز الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في استفتاء أجري الأحد حول ما إذا كان ينبغي عليه الاستمرار في منصبه وإكمال ولايته أو التنحي. ويأتي استفتاء الأحد قبل شهرين من انتخاب حكام ست ولايات (من أصل 32) يأمل حزب الرئيس في تعزيز قاعدته الانتخابية فيها.

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حقق الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الفوز في استفتاء أجري الأحد حول ما إذا كان ينبغي عليه الاستمرار في منصبه وإكمال ولايته أو التنحي، وفق نتائج أولية.

ودعي نحو 93 مليون مكسيكي إلى المشاركة في هذا الاستفتاء الذي لم يكن ليشكل أي خطر على رئاسة أوبرادور كونه يحظى بنسبة تأييد تقترب من 60 بالمائة، وحتى أن الرئيس اليساري نفسه كان من أكثر المتحمسين لإجرائه.

وتراوحت نسبة المشاركة بين 17 و18,2 بالمئة، ما يعني أنه حتى لو خسر أوبرادور فلن تكون النتيجة ملزمة قانونا.

ونال الرئيس البالغ 68 عاما والذي تم انتخابه في 2018 لمدة ست سنوات غالبية تراوح بين 90,3 و91,9 بالمائة من أصوات المقترعين الذين أيدوا استمراره في منصبه حتى عام 2024، وفقا لفرز أولي للأصوات أجراه المعهد الوطني للانتخابات.

مخاوف المعارضة

وجاء استفتاء الأحد قبل شهرين من انتخاب حكام ست ولايات (من أصل 32) يأمل حزب الرئيس في تعزيز قاعدته الانتخابية فيها. ويتطلع هذا الحزب أيضا إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024.

ويتهم المعارضون الرئيس أوبرادور بأنه يريد الاعتماد على الاستفتاء للتخطيط لإعادة انتخابه، وهو أمر من المحرمات في المكسيك منذ العهد البعيد المسمى "بروفيرياتو". وحينذاك بقي الرئيس بورفيريو دياز في السلطة نحو ثلاثين عاما من 1884 إلى 1911. وينص الدستور المكسيكي فقط على ولاية رئاسية واحدة مدتها ست سنوات.

ويحسب للرئيس الذي وصل إلى نصف ولايته أنه اتخذ بعض التدابير الاجتماعية مثل زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور لصالح "6,3 ملايين عامل"، حسب الرئاسة.

كما دشن بالاعتماد على الجيش للبناء والإدارة، أول مشاريعه الكبرى مطار مكسيكو سيتي الدولي الجديد الذي يستخدم حاليا للرحلات الداخلية فقط.

وفي مواجهة الوباء والركود الاقتصادي لعام 2020 (-8,4 بالمئة)، يلتزم الرئيس اليساري بسياسة تقشف ترفض أي ديون. ويبدو البيزو صامدا أمام الدولار، على خلفية تضخم قياسي خلال عشرين عاما بلغ أكثر من 7 بالمئة في 2021.

فرانس24/ أ ف ب

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