الولايات المتحدة: عدة إصابات في إطلاق نار بمحطة مترو بنيويورك

قوات أمن أمريكية قرب مكان إطلاق النار بمحطة مترو أنفاق في بروكلين بنيويورك، 12 أبريل 2022.

أصيب العديد من الأشخاص الثلاثاء في إطلاق نار بمترو الأنفاق في حي بروكلين بنيويورك. وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني، بأن "عدة أعيرة نارية" أطلقت وأصيب "13 شخصا" على الأقل في الحادث. فيما أعلنت الشرطة بأنه "لا توجد عبوات ناسفة قابلة للتشغيل في الوقت الحالي" بعد أن كان قد صرح متحدث باسم الدفاع المدني بأنه تم العثور على "عبوات ناسفة لم تنفجر".

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قال متحدث باسم الدفاع المدني إن اطلاق نار في مترو الأنفاق في حي بروكلين في ساعة الذروة بنيويورك أسفر عن إصابة 16 شخصا على الأقل صباح الثلاثاء مع العثور أيضا على "عبوات ناسفة لم تنفجر".

ونشرت تعزيزات أمنية كبيرة في شارع 36 والجادة الرابعة في بروكلين حيث وقع الحادث.

وأكدت ناطقة باسم شرطة نيويورك في وقت سابق أنه "عند الساعة 08,27 تلقت الشرطة اتصالا عاجلا من شخص أصيب بالرصاص في قطار الأنفاق" في بروكلين.

وبحسب المتحدث باسم الدفاع المدني، أطلقت "عدة أعيرة نارية" وأصيب "13 شخصا".

من جانبها، قالت الحاكمة الديمقراطية لولاية نيويورك كاثي هوشول إنها تتابع الوضع ويتم إطلاعها على مستجدات التحقيق في الحادث.

في الربع الأول من عام 2022 (من 1 كانون الثاني/يناير إلى مطلع نيسان/أبريل) ارتفع عدد عمليات إطلاق النار في نيويورك من 260 إلى 296 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وفقا لأرقام شرطة نيويورك الصادرة الأسبوع الماضي.

فرانس24/ أ ف ب

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