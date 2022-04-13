الشرطة الأمريكية تواصل جهودها لإلقاء القبض على مطلق النار داخل محطة بروكلين في نيويورك

قوات أمن أمريكية قرب مكان إطلاق النار بمحطة مترو أنفاق في بروكلين بنيويورك، 12 أبريل 2022.

بعد الحادث الذي أدى إلى إصابة 23 شخصا من بينهم عشرة أصيبوا بطلقات نارية، تواصل شرطة نيويورك الأربعاء البحث عن المسلح الذي هاجم محطة المترو في حي بروكلين بمدينة نيويورك. ويأتي الهجوم في وقت تشهد فيه المدينة ارتفاعا في معدلات الجريمة منذ جائحة فيروس كورونا، فيما يعمل رئيس بلدية نيويورك الديمقراطي الجديد إريك آدامس على تنفيذ وعده الانتخابي بتحسين الوضع الأمني.

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تستمر جهود الشرطة الأمريكية لإلقاء القبض على المسلح الذي أطلق النار بمحطة المترو في حي بروكلين بنيويورك وهو يضع قناعا واقيا من الغاز ما أدى إلى جرح 23 شخصا من بينهم عشرة أصيبوا بطلقات نارية.

وأوضح مصدر في الشرطة أن ليس هناك في هذه المرحلة ما يشير إلى أن الهجوم عمل إرهابي.

وقالت قائدة شرطة نيويورك كيشانت سيويل "كنا محظوظين فعلا لأن الأمر كان يمكن أن يكون أسوأ" بعد الهجوم الذي أطلق فيه المشتبه به الذي ما زال فارا 33 رصاصة في مترو الأنفاق.

من جهته ، قال الرئيس جو بايدن خلال زيارته لولاية أيوا "لن نتوقف عن العمل قبل العثور على منفذ الجريمة".

"وباء" الأسلحة النارية

وكان جو بايدن أعلن إجراءات لمكافحة بعض الأسلحة النارية المنتشرة في الولايات المتحدة والتي أودت بحياة 45 ألف شخص في البلاد عام 2021 بما في ذلك حالات انتحار، وفقا لمنظمة "غان فايولنس أركايف".وهو أمر وصفه البيت بالأبيض بـ"الوباء".

ويأتي الهجوم في وقت تشهد مدينة نيويورك ارتفاعا في معدلات الجريمة منذ جائحة كوفيد-19، من 319 عام 2019 إلى 488 في 2021.

ووقع الهجوم عند الساعة 08,24 (12,24 ت غ) على أحد الخطوط التي تربط بين بروكلين ومانهاتن، في توقيت تشهد فيه محطة المترو اكتظاظا.

وروت سيويل "بينما كان القطار يدخل المحطة، وضع المشتبه به قناعا واقيا من الغاز ثم فتح عبوة كانت في حقيبته وامتلأت عربة (المترو) بالدخان. وبعد ذلك بدأ إطلاق النار على عدد من الركاب".

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها شهود برك دماء وأشخاصا ممددين على أرضية أحد قطارات الأنفاق، وكذلك على رصيف محطة "شارع 36" في حي بروكلين.

وبين الضحايا الذين لم يصب أحد منهم بإصابة مميتة بحسب الشرطة، أصيب عشرة بالرصاص و13 آخرون في تدافع للخروج من المترو أو بسبب استنشاق الدخان.

وفي مؤتمر صحفي عقدته في محطة المترو في بروكلين، وصفت سيويل المشتبه به بأنه "رجل أسود" يبلغ طوله 1,65" متر تقريبا و"قوي البنية الجسدية" يرتدي "سترة خضراء خاصة بعمال الورش" وسويت-شيرت باللون الرمادي.

وعود

وعثر المحققون في مكان الحادث على مسدس وثلاثة مخازن ذخيرة بالإضافة إلى مفتاح سيارة سمحت لهم بالوصول إلى شاحنة تابعة لشركة تأجير المركبات الأمريكية "يو هول". وقد تم استئجارها أخيرا وتركت في بروكلين.

وقدمت الشرطة وصفا ووزعت صور الشخص الذي استأجر الشاحنة من دون أن تذكر ما إذا كان هو المشتبه به. وبحسب وسائل إعلام عدة، نشر هذا الرجل الذي يدعى فرانك جيمس (62 عاما) مقاطع فيديو على "يوتيوب" ألقى فيها خطابات سياسية طويلة وأحيانا حادة اللهجة، ينتقد فيها رئيس بلدية نيويورك إريك آدامس.

وكان أطلق رئيس بلدية نيويورك الديمقراطي الجديد إريك آدامس الذي تم انتخابه بناء على وعود بتحسين الوضع الأمني، خطة نهاية كانون الثاني/يناير لمكافحة انتشار الأسلحة النارية بعد مقتل عنصري شرطة بالرصاص خلال عملهما. لكن تصدرت مذاك حوادث إطلاق نار مأسوية أخرى عناوين الصحف.

وقالت حاكمة ولاية نيويورك كايثي هوشول "اكتفينا من تصدر الأعمال الجرمية العناوين، سواء إطلاق النار أو فقدان مراهقة أو فتى يبلغ 13 عاما. هذا الأمر يجب أن يتوقف"، في إشارة إلى ضحايا كثر، بينهم أطفال، سقطوا أخيرا في عمليات إطلاق نار أو برصاص طائش.

فرانس24/ أ ف ب

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