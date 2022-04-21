الرئيس الأمريكي جو بايدن يقول إن بوتين "لن ينجح أبدا" في احتلال أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا

الرئيس الأمريكي جو بايدن يلقي كلمة في البيت الأبيض، واشنطن، الولايات المتحدة في 21 أبريل/نيسان 2022.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس، خلال كلمة مباشرة، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "لن ينجح أبدا" في احتلال أوكرانيا، وأضاف أنه قد أجاز تقديم مساعدات عسكرية لكييف حجمها 800 مليون دولار أخرى، مشيرا إلى "نافذة حاسمة" في الصراع، حيث تمهد روسيا المرحلة المقبلة من الحرب. وذكر بايدن أن الحزمة الجديدة ستشمل مدفعية ثقيلة و144 ألف طلقة ذخيرة وطائرات مسيرة تكتيكية.

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس عن أنه أجاز تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا حجمها 800 مليون دولار أخرى، مشيرا إلى "نافذة حاسمة" في الصراع، حيث تمهد روسيا المرحلة المقبلة من الحرب.

وقال بايدن إن الحزمة الجديدة ستشمل مدفعية ثقيلة و144 ألف طلقة ذخيرة وطائرات مسيرة تكتيكية، مؤكدا أنه سيطلب من الكونغرس زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا. كما أكد الرئيس الأمريكي أنه لا دليل بعد على سقوط ماريوبول بالكامل، ردا على إعلان بوتين عن سقوط المدينة في قبضة القوات الروسية.

وأضاف الرئيس الأمريكي إن بوتين "لن ينجح أبداً" في احتلال أوكرانيا. وقال: "وحدتنا في الوطن مع حلفائنا وشركائنا، ووحدتنا مع الشعب الأوكراني، تبعث رسالة لا لبس فيها إلى بوتين وهي أنه لن ينجح أبدا في السيطرة على كل أوكرانيا واحتلالها".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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