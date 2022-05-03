هايتي: فرار آلاف السكان من العاصمة بعد اندلاع أعمال عنف

دورية للشرطة في أحد شوارع العاصمة الهايتية بورت أو برنس في 08 تموز/يوليو 2021

فر آلاف السكان في عاصمة هايتي بورت أو برنس، من منازلهم الاثنين بعد اندلاع أعمال عنف بين عصابتين متنافستين. وتصاعد عنف العصابات في هايتي منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في يوليو/تموز الماضي، حيث باتت أجزاء كبيرة من البلاد خارج سيطرة السلطات.

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بعد اندلاع أعمال عنف بين عصابتين متنافستين، وذلك في أعقاب اشتباكات بين جماعتين مسلحتين أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا في الأسبوع الماضي، فر الآلاف من سكان بورت أو برنس عاصمة هايتي من منازلهم الاثنين، وفق ما ذكر شاهد عيان من رويترز.

وذكرت إدارة حماية المدنية في هايتي الثلاثاء أن الاشتباكات بين عصابتي تشين ميتشان و400 ماوزو المتنافستين أجبرت الآلاف على الفرار من منازلهم.

وقال الشاهد من رويترز إن إطلاق النار بدأ بعد ظهر الاثنين في حي سيتي سوليل الفقير حيث غادر عشرات السكان المذعورين منازلهم وهرولوا في كل الاتجاهات. ولم تتوفر أي أدلة على العصابات الضالعة في الأمر أو عدد النازحين.

ولم ترد شرطة هايتي على اتصالات هاتفية للتعقيب.

وتصاعد عنف العصابات في هايتي منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في يوليو/تموز الماضي، حيث باتت أجزاء كبيرة من البلاد خارج سيطرة السلطات.

فرانس24/ رويترز

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