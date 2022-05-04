الولايات المتحدة: أوكلاهوما تقر قانونا يحظر إجراء أي عملية إجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل

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غداة تسريب مشروع قرار تستعد المحكمة العليا الأمريكية لإصداره قريبا ويقضي بالتراجع عن تشريع الإجهاض، أعلن الحاكم الجمهوري لولاية أوكلاهوما في جنوب الولايات المتحدة الثلاثاء أنه وقع قانونا يحظر إجراء أي عملية إجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل. ويعد هذا التشريع الأكثر صرامة في البلاد.

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أعلن الحاكم الجمهوري لولاية أوكلاهوما في جنوب الولايات المتحدة الثلاثاء أنه وقع قانونا يحظر إجراء أي عملية إجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل، في تشريع يُعتبر من الأكثر صرامة في البلاد ويأتي في وقت تستعد المحكمة العليا لإعادة النظر في هذا الحق المكرس على المستوى الفدرالي.

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وقال الحاكم كيفن ستيت في تغريدة على تويتر لدى توقيعه مشروع القانون الذي أقره كونغرس الولاية الخميس "أنا أمثّل جميع سكّان أوكلاهوما الأربعة ملايين الذين يريدون بأغلبية ساحقة حماية الأطفال الذين لم يولدوا بعد".

وتابع "أريد أن تصبح أوكلاهوما الولاية الأكثر تأييداً للحياة في البلاد".

ويأتي إقرار هذا القانون في الولاية المحافظة غداة تسريب مشروع قرار، تستعد المحكمة العليا لإصداره قريبا، ينقض حُكما أصدرته هذه الهيئة القضائية الأعلى في الولايات المتحدة قبل نصف قرن واعتبرت بموجبه الحق في الإجهاض مكرسا في الدستور الأمريكي.

وإذا أصدرت المحكمة العليا قرارها بالصيغة التي سرّب بها مساء الإثنين فهذا يعني أن حظر الإجهاض أو السماح به سيعود إلى كل ولاية على حدة.

فرانس24/ أ ف ب

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