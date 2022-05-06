الولايات المتحدة: كارين جان-بيار أول امرأة ذات بشرة سمراء ومثلية ناطقة باسم البيت الأبيض

كارين جان-بيار خلال كلمتها عقب تسميتها ناطقة باسم البيت الأبيض. في واشنطن، الولايات المتحدة، 5 مايو/أيار 2022.

عُينت كارين جان-بيار متحدثة جديدة باسم البيت الأبيض خلفا لجين ساكي بعدما عملت نائبة لها حتى الآن، وبذلك ستكون أول امرأة ذات بشرة سمراء ومثلية تشغل هذا المنصب. من جهته أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن "بخبرة وموهبة ونزاهة" جان-بيار، فيما رحبت ساكي على تويتر قائلة "ستكون أول امرأة سوداء تتولى المنصب وأول مثلية علنا".

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس تعيين كارين جان-بيار متحدثة جديدة باسم البيت الأبيض، لتكون أول امرأة سمراء البشرة ومثلية تتولى المنصب.

واعتبارا من 13 أيار/مايو، ستحل جان-بيار محل جين ساكي بعدما عملت نائبة لها حتى الآن، وفق بيان صادر عن الرئاسة الأمريكية. وأعرب بايدن عن افتخاره بهذا التعيين.

وأشاد الرئيس الأمريكي "بخبرة وموهبة ونزاهة" الناطقة الجديدة باسم البيت الأبيض. فيما غردت جين ساكي "ستكون أول امرأة سوداء تتولى المنصب وأول مثلية علنا". وأضافت ساكي التي أعلنت منذ توليها المنصب أنها ستنسحب منه قبل انتهاء ولاية بايدن أن خليفتها "ستعطي صوتا لكثير من الأشخاص وستسمح لكثيرين بأن تكون لهم أحلام كبيرة".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن ساكي ستنضم إلى محطة "إم إس إن بي سي" ذات التوجه القدمي.

وسنكون كارين جان-بيار (44 عاما) أول امرأة سوداء تتولى منصب الناطق باسم البيت الأبيض. وستصبح المرأة الناطقة بالفرنسية أول مثلية تتولى المنصب، وهي على ارتباط بصحافية تعمل في محطة "سي إن إن" ولهما طفلة.

"أمثل كل ما يكرهه دونالد ترامب"

ولدت كارين جان-بيار في مارتينيك من أبوين من هايتي هاجرا بعد ذلك إلى الولايات المتحدة. وعملت في حملتي باراك أوباما الانتخابيتين (2008 و2012) و من ثم حملة جو بايدن في 2020 قبل أن تنضم إلى فريقه في البيت الأبيض.

وهي خريجة جامعة كولومبيا العريقة قبل أن تنخرط في أوساط الجمعيات والسياسة. وكثيرا ما تحدثت عن مسار عائلتها الذي يمثل "الحلم الأمريكي" وتأثيره الحاسم على مسيرتها المهنية.

وترعرعت في نيويورك حيث عمل والدها سائق سيارة أجرة ووالدتها في مجال الرعاية الصحية المنزلية.

وقالت عام 2018 في مقطع مصور لمنظمة "موف أون" التي كانت من أبرز وجوهها في فترة من الفترات "أمثل كل ما يكرهه (الرئيس السابق) دونالد ترامب".

فرانس24/ أ ف ب

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