مظاهرات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة للدفاع عن حق الإجهاض

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امرأة تتظاهر دفاعا عن حق الإجهاض في أوستين، الولايات المتحدة، 14 أيار/ مايو 2022.

تظاهر مؤيدو الإجهاض في مختلف أرجاء الولايات المتحدة السبت في مستهل ما أطلق عليه المنظمون "صيف الغضب". وجاءت المظاهرات ردا على تسريب مسودة قرار بالمحكمة العليا في الثاني من مايو/ أيار تُظهر أن الأغلبية المحافظة في المحكمة مستعدة لإلغاء قرار عام 1973 التاريخي الذي أجاز الإجهاض على الصعيد الوطني.

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بدأ مؤيدو حقوق الإجهاض الاحتشاد للخروج في احتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة السبت، في بداية ما قال منظمون إنه سيكون "صيف الغضب" بعد إلغاء المحكمة العليا الأمريكية الحكم في قضية رو ضد ويد التي قننت الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.

ونظمت جماعات مدافعة عن حقوق الإجهاض أكثر من 400 مسيرة بعنوان "ابتعدوا عن أجسادنا" (بان أوف أور باديز) السبت، مع توقع أكبر نسبة مشاركة في مدينة نيويورك والعاصمة واشنطن ولوس انجليس وشيكاجو.

وجاءت المظاهرات ردا على تسريب مسودة قرار بالمحكمة العليا في الثاني من مايو أيار تُظهر أن الأغلبية المحافظة في المحكمة مستعدة لإلغاء قرار عام 1973 التاريخي الذي أجاز الإجهاض على الصعيد الوطني.

ومن المتوقع صدور الحكم النهائي، الذي قد يمنح الولايات سلطة حظر الإجهاض، في يونيو/ حزيران. وقال المنظمون إنهم يتوقعون مشاركة مئات الآلاف من الأشخاص في أحداث اليوم السبت، والتي قالوا إنها ستكون الأولى من بين العديد من الاحتجاجات المنسقة على قرار المحكمة العليا.

مساندة من الديمقراطيين

وبدأ عدة آلاف من مؤيدي الإجهاض في التجمع في إحدى حدائق شيكاجو ، وكان منهم النائب الأمريكي شون كاستن وابنته أودري البالغة من العمر 15 عاما.

وقال كاستن، الذي تضم دائرته ضواحي شيكاجو الغربية، لرويترز إنه "أمر مروع" أن تنظر المحكمة العليا المحافظة في سحب الحق في الإجهاض "وإجبار النساء على هذا الوضع الأقل شأنا".

ويأمل الديمقراطيون، الذين يسيطرون حاليا على البيت الأبيض ومجلسي الكونغرس، أن يدفع الغضب من قرار المحكمة العليا مرشحي حزبهم للفوز في انتخابات التجديد النصفي التي تجرى في نوفمبر تشرين الثاني.

وتجمع محتجون الأسبوع الماضي أمام منزلي قاضيين بالمحكمة العليا، هما صامويل أليتو وبريت كافينو، اللذين صوتا لصالح إلغاء الحكم في قضية رو ضد ويد، بحسب مسودة القرار المسربة.

وقال القاضي كلارنس توماس في مؤتمر في دالاس الجمعة إن الثقة داخل المحكمة "تلاشت إلى الأبد" بعد هذا التسريب.

وأضاف القاضي المحافظ "عندما تفقد تلك الثقة، خاصة في المؤسسة التي أعمل فيها، فهذا يعني تغير المؤسسة بشكل جذري".

فرانس24/ رويترز

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