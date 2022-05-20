الولايات المتحدة: برلمان ولاية أوكلاهوما يصادق على قانون يمنع الإجهاض كليا

01:17 مقر برلمان ولاية أوكلاهوما الأمريكية، أوكلاهوما سيتي. © رويترز

تتوجه ولاية أوكلاهوما الأمريكية إلى منع الإجهاض بالكامل بعد أن منعته بداية أيار/مايو في حالات الحمل التي تعدت 6 أسابيع. ويلقى مشروع القانون هذا الذي صادق عليه برلمان الولاية الخميس وسيدخل حيز التنفيذ في صورة المصادقة عليه من حاكهما، انتقادا كبيرا في الولايات المتحدة. ونص هذا القانون مستوحى من قانون مشابه في ولاية تكساس المجاورة تمت المصادقة عليه في أيلول/سبتمبر الماضي. من جهتها، ترى نائبة الرئيس كاملا هاريس في القانون "استهدافا صريحا للنساء من قبل مجموعة متشددة".