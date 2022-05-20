كندا تقرر حظر مشاركة "هواوي" و"زي تي إي" الصينيتين في مشاريع شبكة اتصالات الجيل الخامس

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قررت كندا الخميس "وبالتشاور مع أقرب حلفائها" حظر مشاركة عملاقتي الاتصالات الصينيتين "هواوي" و"زي تي إي" في إنشاء شبكة اتصالات الجيل الخامس. وعرفت العلاقات الدبلوماسية بين كندا والصين في نهاية عام 2018 أزمة كبيرة مع اعتقال المديرة المالية لشركة هواوي في فانكوفر فيما ردت الصين باحتجاز مواطنَين كنديَّين قبل أن يتم إطلاق سراحهم جميعا.

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بعد سنوات من التردد، أعلنت كندا الخميس أنها ستحظر مشاركة عملاقتي الاتصالات الصينيتين "هواوي" و"زي تي إي" في إنشاء شبكة اتصالات الجيل الخامس.

وكانت الحكومة الكندية قد أرجأت هذا القرار بسبب التوترات الدبلوماسية مع بكين في السنوات الأخيرة.

وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين كندا والصين في نهاية عام 2018 مع اعتقال المديرة المالية لشركة هواوي في فانكوفر. كان ذلك بمثابة بداية لأزمة دبلوماسية كبيرة بين البلدين مع احتجاز الصين مواطنَين كنديَّين.

بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الإجراءات، أطلق سراح منغ وانزهو أخيرا في نهاية أيلول/سبتمبر 2021 وعادت إلى الصين، كما أطلِق سراح الكنديَّين.

"مخاطر"

وقال وزير الصناعة الكندي فرانسوا فيليب شامباني في مؤتمر صحافي "نعلن عزمنا على حظر منتجات وخدمات هواوي وزي تي إي في أنظمة الاتصالات الكندية". وأضاف "يأتي ذلك بعد مراجعة كاملة أجرتها أجهزتنا الأمنية وبالتشاور مع أقرب حلفائنا".

من جهته، قال وزير الأمن العام ماركو مينديسينو إن ابتكار الجيل الخامس "يمثل فرصة كبيرة للمنافسة والنمو" لكنه "ينطوي أيضا على مخاطر". وأضاف في مؤتمر صحافي "هناك الكثير من الجهات المعادية المستعدة لاستغلال نقاط الضعف" في شبكات الاتصالات.

وكانت الولايات المتحدة قد استبعدت هواوي من مشاريع شبكة الجيل الخامس على أراضيها، مشيرة إلى مخاطر تجسس أو تخريب للشبكات الغربية، وهو ما تنفيه شركة الاتصالات الصينية العملاقة. وحذا حلفاء آخرون حذو الولايات المتحدة، بينهم المملكة المتحدة واليابان وأستراليا والسويد.

فرانس24/ أ ف ب

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