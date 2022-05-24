الولايات المتحدة: مقتل 14 طفلا ومدرس في إطلاق نار بمدرسة ابتدائية في تكساس

قتل 15 شخصا على الأقل، 14 منهم أطفال في إطلاق نار بمدرسة بولاية تكساس الأمريكية مساء الثلاثاء. وحسب المعلومات الأولية فإن منفذ الهجوم شاب في الـ18 من عمره وهو من أبناء المنطقة. وتُعتبر عمليات إطلاق النار في الولايات المتّحدة آفة مزمنة، وتشهد البلاد في كلّ مرة يقع فيها حادث من هذا النوع تجدّداً للنقاش حول تفشّي الأسلحة النارية لكن من دون إحراز أي تقدّم على هذا الصعيد.

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قتل شاب يبلغ من العمر 18 عاما 14 طفلا ومدرسا بعد إطلاقه النار عليهم في مدرسة ابتدائية في تكساس الثلاثاء قبل أن تقتله الشرطة، وفق ما أعلن حاكم الولاية. وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيدلي بتصريح بشأن الواقعة مساء.

وقال الحاكم غريغ أبوت في مؤتمر صحفي إن المهاجم "أطلق النار وقتل بشكل مروّع وغير مفهوم 14 تلميذا ومدرّسا واحدا".

وأضاف أن المشتبه به وهو من أبناء المنطقة "قضى (...) يُعتقد أنّ الشرطيين الذين استجابوا (للعملية) قتلوه".

وكانت الشرطة المحلية أفادت بادئ الأمر بتوقيف مشتبه به بعد عملية إطلاق النار في مدرسة روب الابتدائية في بلدة يوفالدي الصغيرة التي تبعد نحو 130 كلم إلى الشرق من سان أنتونيو.

وكان مستشفى يوفالدي أعلن عبر فيسبوك أن 13 طفلا تم نقلهم إلى المؤسّسة الطبية لتلقّي العلاج، مشيرا إلى أن شخصين وصلا متوفيين.

وتُعتبر عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة آفة مزمنة، وتشهد البلاد في كل مرة يقع فيها حادث من هذا النوع تجددا للنقاش حول تفشّي الأسلحة النارية لكن من دون إحراز أي تقدم على هذا الصعيد.

ويرفض الكثير من الأمريكيين التخلّي عن حقّهم الدستوري في حيازة الأسلحة النارية.

وفي واشنطن، أعلن البيت الأبيض أن بايدن أُخطر بإطلاق النار الذي وقع في تكساس، مشيرا إلى أن الرئيس سيدلي بتصريح بشأن هذه المأساة مساء الثلاثاء.

فرانس24/ أ ف ب

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