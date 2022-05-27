ريبورتاج: انقسامات عميقة بين الأمريكيين بشأن حمل الأسلحة النارية بعد مجزرة يوفالدي في تكساس

01:48 مشاركون في جنازة الأطفال المقتولين في مجزرة يوفالدي يتمنون حصول تغيير جذري بشأن البنادق النارية في الولايات المتحدة. © فرانس 24

ما زالت الولايات المتحدة في حالة صدمة بعد مقتل 19 طفلا على يد شاب مسلح داخل مدرستهم ببلدة يوفالدي في تكساس. فيما ينعقد بمدينة هيوستن القريبة مؤتمر الجمعية الوطنية للبنادق، أقوى اللوبيات المدافعة عن اقتناء الأسلحة النارية. وتثير هذه المسألة انقسامات عميقة بين الأمريكيين. وتفيد الاستطلاعات أن 54 بالمئة من الأمريكيين يؤيدون وضع قيود إضافية على حمل الأسلحة النارية واقتنائها بينما يؤيد 30 بالمئة إبقاء الوضع على حاله. تقرير علي بردى وبياريك لوران وإريك بايب