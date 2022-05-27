مجزرة يوفالدي: زوج مدرّسة قُتلت بإطلاق النار توفي "من شدة الحزن"

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الزهور والشموع عند مدرسة روب الابتدائية في يوفالدي، تكساس، الأربعاء، 25 مايو/أيار 2022، تكريما للضحايا الأطفال والمدرّستَين الذين لقوا حتفهم في إطلاق النار الثلاثاء داخل المدرسة.

توفي زوج مدرّسة قُتلت الثلاثاء في مجزرة يوفالدي "حزنا على زوجته"، وفق ما أعلنت قريبتهما على صفحة في موقع لجمع التبرعات لأبناء ضحايا حادثة تكساس الدامية. وقالت ابنة عمة المدرّسة الراحلة "أنا مقتنعة بأن جو مات لأن قلبه انفطر. خسارة حب حياته بعد 25 عاما (من العيش معا) كانت أمرا يصعب تحمله".

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قال أقارب مدرّسة قُتلت الثلاثاء برصاص مسلح اقتحم مدرسة ابتدائية ببلدة يوفالدي في ولاية تكساس وارتكب مجزرة راح ضحيتها 19 طفلا ومدرستان أن زوجها توفي "من شدة الحزن" على فراقها.

وعلى صفحة في موقع جمع التبرعات "غو فاند مي" أنشئت لتوفير احتياجات أبناء المدرّسة إيرما غارسيا الأربعة، الذين أصبحوا يتامى الأم والأب الآن، قالت ديبرا أوستن إنّ جو غارسيا "فارق الحياة بشكل مأساوي هذا الصباح إثر حالة طبية طارئة".

وتابعت ابنة عمة المدرّسة الراحلة "أنا مقتنعة بأن جو مات لأن قلبه انفطر. خسارة حبّ حياته بعد 25 عاماً (من العيش معاً) كانت أمراً يصعب تحمله". بدوره قال ابن شقيق المدرّسة ويدعى جون مارتينيز إن "زوج عمّتي إيرما، جو غارسيا، مات من شدّة الحزن".

وأفاد مراسل لتلفزيون محلي أن غارسيا توفي بسبب نوبة قلبية. وهما متزوجان منذ 24 عاما، وفقا لموقع مدرسة روب الابتدائية حيث وقعت المجزرة.

فرانس24/ أ ف ب

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